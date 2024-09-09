Trabzonlu Piyade Üsteğmen Şehit Düştü

Güncel

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın şehadet haberi Trabzon'daki ailesine verildi.

Şehidin ailesinin yaşadığı Sürmene ilçesine bağlı Yemişli Mahallesi'ndeki evine giden yetkililer, anne Havva ve baba Ali Yılmaz Ayar'a oğullarının şehadet haberini verdi.

Ailenin yaşadığı binaya, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince Türk bayrağı asıldı.

Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın, ailenin 6 çocuğundan ikincisi ve bekar olduğu öğrenildi.

Vali Aziz Yıldırım taziye mesajı yayımladı

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım da şehit Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar için taziye mesajı yayımladı.

Yıldırım, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin kahraman evladı, Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın 9 Eylül'de Irak'ın kuzeyindeki Aşin köyü civarında icra edilen operasyon sırasında şehit düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Milletimizin huzur ve güvenliği için canını feda eden kahraman şehidimiz, ilimiz Köprübaşı ilçesi doğumlu olup cenazesi, 10 Eylül Salı günü ikindi namazına müteakip Köprübaşı Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile kabristanına defnedilecektir. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna en değerli varlığı olan canını feda eden şehidimize Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine, silah arkadaşlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."