Şehit Üsteğmen Ayar, Trabzon'a Getirildi

Güncel

1)TRABZON ŞEHİDİNİN CENAZESİ TRABZON'A GETİRİLDİ

Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın (29) cenazesi, askeri uçakla Şırnak'tan Trabzon Havalimanı'na getirildi. Burada düzenlenen karşılama törenine şehidin babası Ali Yılmaz ile annesi Havva Ayar, ağabeyi Yüzbaşı Hasan Kürşat Ayar, Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ile askerler katıldı. Askerler tarafından uçaktan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, omuzlarda ambulansa taşındı. Şehit Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın cenazesi, morga götürüldü.

IRAK'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın (29) Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi. Şehit Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın ilçeye bağlı Yemişli Mahallesi'nde oturan babası Ali Yılmaz ile annesi Havva Ayar'a acı haber, yetkililer tarafından verildi. Aile, bekar olan oğullarının şehadet haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Haberi duyan şehidin akrabaları ve komşuları da eve akın etti. Şehit evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

5 kardeşi bulunan şehit Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın cenazesi, askeri uçakla Trabzon Havalimanı'na getirilip, yarın Köprübaşı ilçesinde düzenlenecek askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacak.