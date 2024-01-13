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Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün cenazesi Gaziantep'te defnedildi - Son Dakika
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Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün cenazesi Gaziantep'te defnedildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün (28) cenazesi, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

Pençe-Kilit Harekatı\'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün\'ün cenazesi Gaziantep\'te defnedildi
13.01.2024 - 17:15,
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün (28) cenazesi, Gaziantep'te toprağa verildi.

Şırnak'tan askeri uçakla Gaziantep Havalimanı'na getirilen Gün'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omzunda cenaze aracına konuldu.

Şehit Gün'ün naaşı, babası Süleyman, annesi Hatice, kardeşleri Eda, Sena, Mustafa ve yakınları, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, CHP Gaziantep Milletvekilleri Melih Meriç ve Hasan Öztürkmen, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ile askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Şehidin cenazesi, silah arkadaşlarının omzunda Bahattin Nakıboğlu Camisi'ne getirildi.

Şehit Gün'ün babası Süleyman, annesi Hatice, kardeşleri ve yakınları, törende tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Çeber, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, AK Parti Gaziantep Milletvekilli Eyup Özkeçeci, CHP Gaziantep Milletvekilleri Meriç ve Öztürkmen, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Şen, İl Emniyet Müdürü Özcan ile diğer ilgililer katıldı.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün cenazesi, Asri Mezarlık Şehitliği'ne defnedildi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün cenazesi Gaziantep'te defnedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün cenazesi Gaziantep'te defnedildi - Son Dakika
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