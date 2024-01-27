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Şehit Piyade Uzman Çavuş Osman Ateş, kabri başında anıldı - Son Dakika
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Şehit Piyade Uzman Çavuş Osman Ateş, kabri başında anıldı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2016'da şehit olan Osman Ateş için şehadetinin 8'inci yılında Pazar ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene şehidin ailesi, yakınları, Kaymakam Mehmet Miraç Demir ve Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz katıldı. Ayrıca Merkez Halilbey Camisi'nde de mevlit okutuldu.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Osman Ateş, kabri başında anıldı
27.01.2024 - 11:29,
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Şehit Piyade Uzman Çavuş Osman Ateş, Tokat'ta kabri başında anıldı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2016'da şehit olan Ateş için şehadetinin 8'inci yılında Pazar ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunan ve dua edilen anma törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Mehmet Miraç Demir ve Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz katıldı.

Şehit için Merkez Halilbey Camisi'nde de mevlit okutuldu.

Kaynak: AA

Osman Ateş, Tokat, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

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