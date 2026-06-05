Kastamonu'da şehit polis Ahmet Şahan'ın adı deniz botuna verildi - Son Dakika
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Kastamonu'da şehit polis Ahmet Şahan'ın adı deniz botuna verildi

05.06.2026 12:48
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Kastamonu Emniyet Müdürlüğü bünyesine kazandırılan deniz kontrol botuna, şehit polis memuru Ahmet Şahan'ın adı verildi.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü bünyesine kazandırılan deniz kontrol botuna, şehit polis memuru Ahmet Şahan'ın adı verildi.

Kastamonu sahil şeridinde kıyı güvenliği, deniz denetimleri ve asayiş hizmetlerinde kullanılacak botun hizmete alınması dolayısıyla İnebolu Limanı'nda tören düzenlendi.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, törende yaptığı konuşmada, deniz koruma botuna şehit polis memuru Ahmet Şahan'ın isminin verilmesinin çok kıymetli olduğunu söyledi.

Deniz kontrol botunun 28 milyon lira civarında bir maliyetle Kastamonu'ya kazandırıldığını belirten Dallı, "Kastamonu olarak en uzun sahil şeridine sahip illerden birisiyiz. İnşallah Sahil Güvenlik Komutanlığı, emniyetimiz, liman başkanlığının koordinasyonunda mavi vatanımızda suçla, suçluyla mücadelede çok daha iyi kabiliyete bu tekneyle kavuşulmuş oldu." dedi.

Şehit polis memuru Ahmet Şahan'ı rahmetle yad eden Dallı, şunları kaydetti:

"Kendisi müstesna bir insanmış. Çalışırken kendisini tanıyamamanın üzüntüsünü belki de ömrüm boyunca taşıyacağız. Kendisini daha sonra gıyabında tanıdık. Kendisini tanıyıp da sevmeyen hiç kimse yok. Özellikle uyuşturucuyla mücadele konusunda, gençlerimizin, çocuklarımızın korunmasında ve suçla mücadelede kendisini işe adamış, arkadaşlarına, sahada çalışan herkese örnek olmuş bir kardeşimizdi. Cenabıhak emeklerine, çok güzel karşılık versin. Ailesi, çocukları artık Türk milletine emanet, çocukları bizim çocuklarımız."

İl Emniyet Müdürü Tamer Taş da bota ismi verilen Şahan'ın "Asil kanı kirletme, geleceğine sahip çık" düsturuyla ışık olmuş değerli bir meslektaşları olduğunu vurgulayarak, Şahan ile tüm şehitlere rahmet diledi.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Bekir Derin tarafından dua edilip bot hizmete alındı.

Törene şehit polis memuru Ahmet Şahan'ın eşi Müjgan ile çocukları Yaşar ve Yaren Şahan, İl Jandarma Komutanı Albay Hikmet Uz, İnebolu Kaymakamı Necdet Uçar, İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ile kurum amirleri ve emniyet personeli katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'da şehit polis Ahmet Şahan'ın adı deniz botuna verildi - Son Dakika

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