Şehit polis Ali Sevim'in adının verildiği TOMA oğlunun sünnet arabası oldu - Son Dakika
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Şehit polis Ali Sevim'in adının verildiği TOMA oğlunun sünnet arabası oldu

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Ali Sevim'in Eskişehir'de yaşayan oğlu Eyüphan Sevim'in sünnet düğününde, babasının adı verilen TOMA sünnet arabası oldu.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Ali Sevim'in Eskişehir'de yaşayan oğlu Eyüphan Sevim'in sünnet düğününde, babasının adı verilen TOMA sünnet arabası oldu.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde çevik kuvvet olarak görevliyken 16 Ocak 2017'de şehit olan polis memuru Ali Sevim'in oğlu 9 yaşındaki Eyüphan Sevim için Eskişehir'de sünnet düğünü düzenlendi.

Eyüphan'ın isteği üzerine, daha önce şehit babasının adının verildiği Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) süslenerek sünnet arabası olarak hazırlandı.

Şehidin ailesinin Vadişehir Mahallesi'ndeki evinin önünde, 1 TOMA aracı, 4 motosikletli polis ve 1 trafik polisi aracı ile birlikte çok sayıda araçla büyük bir konvoy düzenlendi.

TOMA'ya bindirilen Eyüphan, konvoy eşliğinde şehirde gezdirildi.

"Tarif edemeyeceğim duygular yaşıyorum"

Şehit polis memuru Ali Sevim'in eşi Demet Sevim, oğluna yapılan sünnet düğününün kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Oğlum Eyüphan 9 aylıkken babamız şehit oldu. Elimden geldiği kadarıyla oğlumu bu yaşa kadar getirdim. Şu an anlatamayacağım, tarif edemeyeceğim duygular yaşıyorum. Sevinç, mutluluk, hüzün hepsi bir arada. Biz babamızla ve tüm şehitlerimizle gurur duyuyoruz. Oğlum da inşallah vatana millete hayırlı bir birey olur. Sünnet düğününün yapılmasını istedi, biz de kabul ettik. Destekleyen herkese çok teşekkür ederim, kendi çocukları gibi uğraştılar." diye konuştu.

Sünnet arabası seçimine oğlu Eyüphan'ın karar verdiğini dile getiren Demet Sevim, "Eyüphan'a ne istediğini sordum, babasının isminin yazdığı TOMA'yı istediğini söyledi. Sağ olsun emniyetimiz de kabul etti. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bizde emniyetin ayrı bir yeri var, oğlum da bu yüzden TOMA istedi." dedi.

"Babamın adı yazan TOMA'yı istedim"

Sünnet aracının TOMA olmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Eyüphan Sevim ise "Şu an çok mutluyum, TOMA'yı sünnet arabam yapmayı kabul ettiler. TOMA istiyordum eğer olmasaydı ya polis motosikleti ya da polis arabası isteyecektim. TOMA olursa da babamın adının yazdığı TOMA olsun istedim. Polislere çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
DiyarbakırEskişehirSünnetGüncelPolisSurSon Dakika

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