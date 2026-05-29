Polis memuru Aydın Üyenarık şehit oldu
Polis memuru Aydın Üyenarık şehit oldu

29.05.2026 16:36
11 Kasım 2025'te Tuzla'da görev aracının karıştığı kazada ağır yaralanan polis memuru Aydın Üyenarık, hastanede hayatını kaybetti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından cenazesi Adana'ya gönderildi.

Tuzla'da 11 Kasım 2025'te görevli bulunduğu polis aracının karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Aydın Üyenarık (48) için İl Emniyet Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğinde görevli, evli ve 3 çocuğu bulunan Üyenarık'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Vatan Caddesi'ndeki yerleşkeye getirildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Yusuf İşler, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Rasim Yaldız, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel ile meslektaşları katıldı.

İl Emniyet Müdürü Yıldız, konuşmasında, şehidin yakınlarına başsağlığı diledi.

Üyenarık'ın görevi başında geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu aralarından ayrıldığını belirten Yıldız, "Şehidimizin değerli ailesi, şüphesiz bu acıyı yaşamak zordur. Sizler en değerli varlığınızı bu vatan için şehit verdiniz. Rabb'im sizlere sabrıcemil ihsan eylesin. Bizler, bir meslektaşımızı, kardeşimizi kaybetmenin tarifsiz hüznünü yaşıyoruz. Başta şehit polis memuru Aydın Üyenarık olmak üzere vatan uğruna toprağa düşmüş tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, gazilerimizi de şükranla yad ediyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

Tören mangası tarafından omuzlarda taşınıp araca konulan polis memuru Üyenarık'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Adana'ya gönderildi.

Tuzla'da, 11 Kasım 2025'te görevli bulunduğu polis aracının karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan Aydın Üyenarık, kafatasında kırık ve beyin kanaması nedeniyle tedavi altına alındığı Tuzla Devlet Hastanesi'nde bugün hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

