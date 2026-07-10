Şehit Polis Halil Hamuryen'in Hatırası Okulda Yaşatılıyor - Son Dakika
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Şehit Polis Halil Hamuryen'in Hatırası Okulda Yaşatılıyor

10.07.2026 11:20
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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Gölbaşı'nda şehit olan polis Halil Hamuryen'in anıları, Van Erciş'teki okulda sergileniyor. Ağabeyi Bilal Hamuryen, anı köşesi ve kabir ziyaretleriyle özlemini gideriyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında bombalanan Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan polis memuru Halil Hamuryen'in acısı yüreklerdeki tazeliğini koruyor.

Darbe girişimi sırasındaki hain saldırıda şehit olan Hamuryen'in fotoğrafları, üniformaları ve kişisel eşyaları, Van'ın Erciş ilçesinde adının verildiği Erciş Şehit Polis Halil Hamuryen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oluşturulan anı köşesinde sergileniyor.

Okulu sürekli ziyaret eden şehidin ağabeyi Bilal Hamuryen, kardeşinin hatıralarının yaşatıldığı anı köşesiyle ilgilenerek ona olan özlemini gidermeye çalışıyor.

Kardeşinin Çelebibağı Mahallesi'ndeki kabrine de giderek dua eden, çiçekleri sulayan Hamuryen, AA muhabirine, kardeşinin vatan uğruna canını feda ettiğini söyledi.

Kardeşiyle gurur duyduğunu dile getiren Hamuryen, "Kardeşimin üniformasının, diğer eşyalarının okulda sergilenmesi bizim için gurur kaynağı. Öğrenciler burada vatan sevgisini, fedakarlığı ve şehitliğin ne anlama geldiğini daha iyi kavrıyor. Kardeşimin hatırasının yaşatılması acımızı dindirmiyor ama bize teselli oluyor." dedi.

"Milletin uçaklarını millete karşı kullandılar"

15 Temmuz gecesi yaptığı son telefon görüşmesini unutamadığını anlatan Hamuryen, şunları kaydetti:

"Kardeşim görev yerine gidiyordu. 'Abi ben servisteyim, görev yerine gidiyorum. Sonra konuşuruz.' dedi. O cümle, ondan duyduğum son sözler oldu. Telefon kapandı, bir daha sesini duyamadık. Kardeşim görev yerine ulaştıktan sonra düzenlenen bombalı saldırıda şehit oldu. FETÖ mensupları milletin uçaklarını millete karşı kullandı. Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığını bombalayarak 52 kahraman özel harekat polisimizi şehit ettiler. Kardeşim de onların arasındaydı. Vatanı için canını verdi. Bir Halil şehit oldu ama bugün bu vatan için canını vermeye hazır binlerce Halil var. Bizler de vatanımız ve bayrağımız için gerektiğinde şehit olmaya hazırız."

Olay yerinde gördükleri manzarayı unutamadığını dile getiren Hamuryen, bomba izlerinin hafızalarından hiç silinmediğini söyledi.

Kardeşinin kullandığı silahın bile saldırı esnasında eridiğini kaydeden Hamuryen, "O görüntüleri görünce yıkıldık. Aradan 10 yıl geçti ama içimizdeki acı hiç eksilmedi. Hasreti her geçen gün daha da büyüyor. Kardeşimi özlediğimde okula gelerek anı köşesine bakıyorum, üniformasının başında bekliyorum. Sürekli kabrini ziyaret ederek dua ediyorum. Sanki onunla konuşuyormuş gibi hasret gidermeye çalışıyorum. Allah bu millete bir daha böyle acılar yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

15 Temmuz, Güvenlik, Güncel, Polis, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Polis Halil Hamuryen'in Hatırası Okulda Yaşatılıyor - Son Dakika

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