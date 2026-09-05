Şehit Polis Mehmet Ali Topatan'a Veda Töreni - Son Dakika
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Şehit Polis Mehmet Ali Topatan'a Veda Töreni

Şehit Polis Mehmet Ali Topatan\'a Veda Töreni
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ESENYURT’ta trafik uygulamasında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Mehmet Ali Topatan için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde tören düzenlendi.

ESENYURT'ta trafik uygulamasında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Mehmet Ali Topatan için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlendi.

Evli ve 2 çocuk babası 39 yaşındaki şehit polis memuru Topatan için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlendi. Törene; İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından dua edildi. Törenin ardından şehit polisin Türk bayrağına sarılı naaşı meslektaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı.

'ŞEHİDİMİZİN GÖSTERDİĞİ FEDAKARLIK, AZİZ HATIRASINI DAİMA YAŞATACAKTIR'

Törende konuşan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Kahraman meslektaşımız, şehidimiz Mehmet Ali Topatan'ı son yolculuğuna uğurluyoruz. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin. Daha dün şehit polis memurumuz Melih Kaygusuz'un acısı henüz tazeyken, bugün bir başka kahraman meslektaşımız da şehadet makamına ulaşmıştır. Başta yüreği yanan kıymetli ailesi olmak üzere tüm yakınlarına, kahraman teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin milletimizin huzuru ve güvenliği uğruna gösterdiği fedakarlık, onun aziz hatırasını daima yaşatacaktır. Şehidimizin kıymetli ailesi, sizler aziz şehidimizin bizlere bıraktığı en kıymetli emanetlersiniz. Devletimiz ve teşkilatımız, her zaman olduğu gibi bundan sonra da daima yanınızda olacaktır. Başta şehit polis memurumuz Mehmet Ali Topatan olmak üzere, vatan uğruna toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla yad ediyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Kaynak: DHA

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