Şehit Serkan Ölmez üçüncü yılında Kocaeli’de anıldı

Şırnak Bestler Dereler'deki operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez, şehadetinin üçüncü yılında bir dönem görev yaptığı Kocaeli'de anıldı.

İzmit Tepebaşı Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, Ölmez ve tüm şehitler için dua edildi.

Programa şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali İlhami Aktaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Daha sonra Vali Aktaş, şehidin eşi Melek, çocukları Taha Kağan ve Ömer Erdem'i ziyaret ederek, sohbet etti.