Şehit Teğmen Mustafa Atakan Dut'un Cenazesi Aydın'da Toprağa Verildi - Son Dakika
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Şehit Teğmen Mustafa Atakan Dut'un Cenazesi Aydın'da Toprağa Verildi

Şehit Teğmen Mustafa Atakan Dut\'un Cenazesi Aydın\'da Toprağa Verildi

Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Teğmen Mustafa Atakan Dut'un cenazesi, memleketi Aydın'ın Germencik ilçesinde defnedildi. Cenaze törenine aile bireylerinden Aydın Valisi ve askeri yetkililere kadar pek çok kişi katıldı. Şehidin annesi ve kardeşi gözyaşı dökerken, dedesi, torununun pilotluk hayalini anlattı. Dut'un cenazesi, kılınan namazın ardından Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

10.12.2024 17:50
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Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Teğmen Mustafa Atakan Dut'un cenazesi, memleketi Aydın'ın Germencik ilçesinde toprağa verildi.

Şehit teğmenin cenazesi Germencik Devlet Hastanesi morgundan alınarak Camikebir Mahallesi'nde dedesinin yaşadığı eve getirildi.

Şehidin annesi Kübra ve kardeşi Ecemnur Dut ile yakınları gözyaşı döktü.

Burada helallik alınmasının ardından Türk bayrağına sarılı cenaze, Çarşı Camisi'ne götürüldü.

Baba Ali Dut ve yakınları tabuta sarıldı, şehidin kılıcı tabutun kenarına bırakıldı.

Cenaze törenine, Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan ve Evrim Karakoz, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Erdoğan Gür, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar da katıldı.

Gazetecilere açıklama yapan dede Bekir Nalbantoğlu, "Mustafa, 'Ben pilot olacağım.' diyordu, başka da şey demiyordu. Ne yapacaksın, Allah'ın takdiri. Elimizden gelen bir şey yok. Allah onu daha çok seviyormuş, aldı, gitti." diye konuştu.

Şehidin dayısı Mustafa Nalbantoğlu da yeğeninin hep pilot olmayı hayal ettiğini ifade ederek, "(Teğmen olacağım, pilot olacağım.) derdi. Amacı oydu zaten. Hepsini başardı. Çok efendi, çok dürüst, aslan gibi biriydi. Biz bir aslan yetiştirdik. Vatan sağ olsun. Vatan varsa biz daha çok aslan yetiştiririz." dedi.

Dut'un cenazesi, İl Müftüsü Hasan Güneş tarafından kıldırılan namazın ardından Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde dün sabah saatlerinde eğitim uçuşu yapan helikopterlerden birinin düşmesi sonucu, aralarında Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin de bulunduğu 6 asker şehit olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şehit Teğmen Mustafa Atakan Dut'un Cenazesi Aydın'da Toprağa Verildi - Son Dakika


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