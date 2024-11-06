Şehit teğmen, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Şehit teğmen, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit teğmen, son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL Su Altı Savunma Komutanlığı'nda, eğitim sırasında meydana gelen kazada şehit olan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz (26), memleketi Niğde'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

06.11.2024 17:39
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İSTANBUL Su Altı Savunma Komutanlığı'nda, eğitim sırasında meydana gelen kazada şehit olan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz (26), memleketi Niğde'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığı'nda eğitim sırasında meydana gelen kazada şehit olan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz'ün cenazesi, hava yoluyla Adana'ya getirildi. Kara yoluyla Pozantı'ya götürülen şehit Öz'ün cenazesi, baba evinden helallik alındıktan sonra tören için ilçedeki pazar yerine getirildi. Burada düzenlenen törene şehidin ailesi, yakınları, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Niğde Valisi Cahit Çelik, milletvekilleri, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, askeri ve sivil erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tören sırasında gözyaşı döken baba Ahmet ve anne Suzan Öz'ü yakınları teselli etti. Şehidin aile üyeleri ve yakınları, Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Şehit Öz, daha sonra götürüldüğü Niğde'nin Ulukışla ilçesi Çiftehan Mahallesi Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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