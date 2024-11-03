Şehit trafik polisi Ogün Yürümez için İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nde tören

Güncel

Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasına müdahale sırasında İETT otobüsünün çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Ogün Yürümez için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, şehit Yürümez'in ailesi çocukları ve mesai arkadaşları katıldı. Şehit trafik polisinin cenazesi resmi törenin ardından memleketi Giresun Eynesil'e gönderildi.

'ÜZÜNTÜMÜZ DERİN ACIMIZ BÜYÜKTÜR'

Törende İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş bir konuşma yaptı. Aktaş konuşmasında "Aziz şehidimizin saygıdeğer ailesi, sayın valim, kıymetli protokol, değerli mesai arkadaşlarım, basınımızın güzide mensupları, Bugün; şehidimiz Ogün Yürümez'i son yolculuğuna uğurluyoruz. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin. Yüreği yanan ailesine, tüm yakınlarına, Teşkilatımıza ve aziz ailletimize başsağlığı diliyorum. 2012 yılında teşkilatımıza katılan şehidimiz, 12 yılı aşkın bir süredir medeniyetimizin baş tacı olan İstanbul'da teşkilatımızın değişik birimlerinde üstün başarıyla görev yapmıştır. Ogün kardeşimiz, 3 Kasım gününde, sabah saat 05.45 sıralarında Bakırköy İlçesinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasına müdahale etmekteydi. Ancak; kavşağa kontrolsüz giren otobüsün çarpması sonucu olay yerinde şehit olmuştur. Şehidimizin; aramızdan zamansız ayrılması, başta çok değerli ailesi olmak üzere hepimizi derinden üzdü. Şehidimizin değerli ailesi bugün yüreklerinize sığdıramadığınız acılarınızı azaltmanın mümkün olmadığını çok iyi biliyorum. Üzüntümüz derin, acımız büyüktür. Allah hepimize sabırlar versin. Bizler de bir meslektaşımızı, bir kardeşimizi kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Mertebelerin en yükseği olan şehitlik mertebesine erişen aziz şehidimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Omuzlarımızda şehitlerimizin, bizlere yüklediği büyük sorumluluklar var. Bunların bilincindeyiz. Türk Polis Teşkilatı olarak, bu uğurda, İstanbulumuzun huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Milli menfaatlerimizi herşeyin üzerinde tutarak, Milletimizin emrinde, ve onun hizmetinde olmayı sürdüreceğiz. Bu duygularla, Başta şehit polis memuru kardeşimiz Ogün Yürümez olmak üzere, vatan, millet, bayrak ve mukaddesat uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyor; hepinizi hürmetle selamlıyorum. Milletimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.

ŞEHİDİN CENAZESİ GİRESUN'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Şehit trafik polisinin cenazesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde düzenlenen resmi törenin ardından cenaze aracına konuldu. Evli ve 2 çocuk babası olan Şehit Ogün Yürümez'in (33) cenazesi memleketi Giresun Eynesil'e gönderildi.