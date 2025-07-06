Şehit Üsteğmen Ege Akar\'ın İzmir\'deki ailesine şehadet haberi verildi

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Üsteğmen Ege Akar'ın şehadet haberi İzmir'deki ailesine ulaştırıldı.

Şehidin Buca ilçesi Aydoğdu Mahallesi'ndeki sitede yaşayan ailesinin evine gelen yetkililer, Üsteğmen Akar'ın (26) şehadet haberini iletti.

Apartmanın önüne belediye ekiplerince taziye çadırı kuruldu.

Ailenin yaşadığı daireye ve siteye Türk bayrakları asıldı.

Şehidin babasının Hava Kuvvetleri Komutanlığından emekli astsubay, annesinin de askeriyeden emekli memur olduğu ve bir kardeşi bulunduğu öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama tarama faaliyeti sırasında 19 askerin metan gazına maruz kaldığını, tüm müdahalelere rağmen 5 askerin şehit olduğunu bildirmişti.