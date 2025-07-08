Şehit Üsteğmen Ege Akar, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Şehit Üsteğmen Ege Akar, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

08.07.2025 15:09
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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Üsteğmen Ege Akar (26), memleketi İzmir'de toprağa verildi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Üsteğmen Ege Akar (26), memleketi İzmir'de toprağa verildi.

Şehit Akar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Buca'daki babaevinde helallik alındıktan sonra Gaziemir 15 Temmuz Şehitleri Camisi'ne getirildi.

Şehidin kardeşi Bilge Akar, tabuta abisinin kılıcını koydu. Şehit Akar'ın silah arkadaşları aileye baş sağlığı diledi. Askeriyeden emekli anne Jüliye Akar, cenaze önündeki kalabalığı uyararak, "Oğlumu son kez doya doya görmek istiyorum." dedi.

Cenaze namazının kılınmasının ardından şehit Akar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı omuzlarda top arabasına kadar taşındı. Anne Jüliye ile Hava Kuvvetleri Komutanlığından emekli astsubay baba Özcan ve kardeşi Bilge, el ele cenazenin arkasından yürüdü ve hep birlikte asker selamı verdi.

Anne Akar, cenazenin geçişi sırasında, "Hakkım sana helal yavrum." ifadesini kullandı.

Öte yandan, şehidin dedesi Mehmet Akar da tekerlekli sandalyeyle torununun cenazesine katıldı.

Şehit Akar, Kadifekale Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ile Ceyda Bölünmez Çankırı, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şehit Üsteğmen Ege Akar, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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