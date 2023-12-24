Şehit Uzman Çavuş Arslan, son yolculuğuna uğurlandı

Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan'ın (25) cenazesi, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 6 askerden Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan'ın cenazesi, Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından hava yoluyla Kayseri'ye oradan da kara yolu ile Yozgat'ın Sorgun ilçesine getirildi. Arslan için ikindi namazı sonrası Belediye Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törende şehidin annesi Esengül, babası Sedat ve eşi Döndü Arslan gözyaşlarına boğuldu. Şehidin 3 yaşındaki kızı Asya Mina Arslan ise törene getirilmedi. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek ile il ve ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Arslan'ın cenazesi, İl Müftüsü Ali Gülden'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Sorgun ilçesine bağlı İkikara köyü mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. (DHA)