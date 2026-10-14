Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan Gaziantep\'te son yolculuğuna uğurlandı

PENÇE-Kilit operasyon bölgesinde, silah kazasında yaralanıp tedaviye alındığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan, memleketi Gaziantep'te düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Aslan ile eşinin, doğacak olan bebeklerini kucaklarına almak için gün saydığı belirtildi.

Pençe-Kilit operasyon bölgesindeki Sita Üs Bölgesi'nde görevli Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan, görevi sırasında silah kazasında ağır yaralandı. Helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Aslan, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin cenazesi, Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nda yapılan törenin ardından memleketi Gaziantep'e getirildi.

Şehit Mustafa Aslan için Şehitkamil ilçesinin kırsal Işıklı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazının ardından İl Müftüsü Mustafa Soykök tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası şehit Aslan'ın cenazesi, mahalle mezarlığında dualarla toprağa verildi. Cenaze törenine Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, kent protokolü, askeri erkan, şehidin babası Abdurrahman, annesi Suna, eşi Miraç Aslan, kardeşleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Mustafa Aslan'ın eşi Miraç Aslan'ın hamile olduğu ve çiftin bebeklerini kucaklarına almak için gün saydıkları belirtildi.