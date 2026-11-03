Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

VAN'ın Çaldıran ilçesinde görev yaptığı hudut karakolunda geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin, memleketi Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Hazel Şahin, şehit eşinin üniformasıyla katıldığı törende, "Ben sana kalbimi verdim aşkım" diye gözyaşı döktü.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin'in cenazesi, memleketi Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kavakayazma köyüne getirildi. Şahin'in babaevinin önünde helallik alınmasının ardından cenazesi, köy camisinin avlusuna götürüldü. Namaza Hazel Şahin, şehit eşinin üniforması giydiği törende Türk bayrağına sarılı tabutunu asker selamı ile karşıladı. Tabuta sarılıp gözyaşları döken Şahin, "Ben size bıraktım Oğuz'u. Ben size böyle mi bıraktım? Ben geçen ay Oğuz ile beraberdim. Ben yanına gittim Oğuz'un. Size bıraktım. Böyle mi getirdiniz Oğuz'u. Ben sana kalbimi verdim aşkım" diye ağladı.

Törende Şahin'in annesi Sevinç, babası Hüseyin, eşi Hazel Şahin ile 9 aylık oğlu Pamir Kağan da yer aldı.

Cenazeye Edirne Valisi Yunus Sezer, 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Alparslan Kılıç, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, askeri personel, kurum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Oğuz Şahin, ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.