Şehit uzman çavuşun cenazesi, toprağa verildi (3) - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şehit uzman çavuşun cenazesi, toprağa verildi (3)

Şehit uzman çavuşun cenazesi, toprağa verildi (3)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDISuriye'nin kuzeyinde teröristlerin taciz ateşinde yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede 6 gün sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay'ın cenazesi, Gaziemir 15 Temmuz Şehitlik Camii'ne getirildi.

14.02.2025 17:57  Güncelleme: 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin taciz ateşinde yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede 6 gün sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay'ın cenazesi, Gaziemir 15 Temmuz Şehitlik Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu ve İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, Gençlik ve Spor eski Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İzmir milletvekilleri, askeri ve emniyet personelleri, askeri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile şehit Oktay'ın annesi Hori Oktay ile kardeşleri katıldı. Cenazede şehit yakınları güçlükle ayakta durabildi.

BABASININ MEZARININ YANINA DEFNEDİLDİ

İzmir İl Müftüsü Sinan Kazancı'nın okuduğu duanın ardından ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Tören kıtası tarafından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze aracına taşındı. Şehit Oktay'ın cenazesi Kaynaklar Mezarlığı'na götürülerek, 10 yıl önce hayatını kaybeden babasının mezarının yanına defnedildi.

Kadir ÖZEN/İZMİR,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Osman Oktay, 15 Temmuz, Gaziemir, Politika, Güncel, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit uzman çavuşun cenazesi, toprağa verildi (3) - Son Dakika


17:35 12 yaşındaki Esra’nın şüpheli ölümü Boynunda ip izleri tespit edildi 12 yaşındaki Esra'nın şüpheli ölümü! Boynunda ip izleri tespit edildi
16:53 Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı
16:52 Naci Görür’den Bursa için korkutan uyarı Naci Görür'den Bursa için korkutan uyarı
15:56 Erdoğan, iki otomotiv devinin fabrika açacağı şehirleri duyurdu Erdoğan, iki otomotiv devinin fabrika açacağı şehirleri duyurdu
14:45 TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma
23:49 Özel halk otobüsü şoförü direksiyonda fenalaştı, kazanın eşiğinden dönüldü Özel halk otobüsü şoförü direksiyonda fenalaştı, kazanın eşiğinden dönüldü
23:49 Türk futbolunda eşi benzeri yok: TFF’den Konyaspor’a tarihi ceza Türk futbolunda eşi benzeri yok: TFF'den Konyaspor'a tarihi ceza
23:33 İstanbul’da CHP’li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama İstanbul'da CHP'li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama
23:28 Ali Mahir Başarır ile Osman Gökçek arasında gergin anlar Başarır’ın anlattığı hikaye gündem oldu Ali Mahir Başarır ile Osman Gökçek arasında gergin anlar! Başarır'ın anlattığı hikaye gündem oldu
23:20 Mourinho’dan Anderlecht galibiyetine ilginç yorum: Çok iyi bir sonuç diyemem Mourinho'dan Anderlecht galibiyetine ilginç yorum: Çok iyi bir sonuç diyemem
23:17 Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi
23:07 Okan Buruk’tan maç öncesi sitem dolu sözler: Florya’dan her şey çıkıyor maalesef Okan Buruk'tan maç öncesi sitem dolu sözler: Florya'dan her şey çıkıyor maalesef
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 18:50:58. #1.11#
SON DAKİKA: Şehit uzman çavuşun cenazesi, toprağa verildi (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.