Şehit uzman çavuşun cenazesi, toprağa verildi (3)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin taciz ateşinde yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede 6 gün sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay'ın cenazesi, Gaziemir 15 Temmuz Şehitlik Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu ve İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, Gençlik ve Spor eski Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İzmir milletvekilleri, askeri ve emniyet personelleri, askeri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile şehit Oktay'ın annesi Hori Oktay ile kardeşleri katıldı. Cenazede şehit yakınları güçlükle ayakta durabildi.
BABASININ MEZARININ YANINA DEFNEDİLDİ
İzmir İl Müftüsü Sinan Kazancı'nın okuduğu duanın ardından ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Tören kıtası tarafından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze aracına taşındı. Şehit Oktay'ın cenazesi Kaynaklar Mezarlığı'na götürülerek, 10 yıl önce hayatını kaybeden babasının mezarının yanına defnedildi.
Kadir ÖZEN/İZMİR,
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