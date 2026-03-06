Şehit ve Gazi Aileleriyle İftar - Son Dakika
Şehit ve Gazi Aileleriyle İftar

06.03.2026 22:10
ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİYLE İFTARDA BULUŞTUAdalet Bakanı Akın Gürlek, Sakarya programı kapsamında Serdivan ilçesindeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen 'Şehit ve Gazi Aileleri ile İftar Programı'na katıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sakarya programı kapsamında Serdivan ilçesindeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen 'Şehit ve Gazi Aileleri ile İftar Programı'na katıldı. Programda konuşan Bakan Gürlek, "Ramazan-ı Şerif'in huzurunda sizlerle birlikte bir araya gelmenin onurunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Öncelikli olarak sizinle aynı sofrayı paylaştığım için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin huzuru ve devletimizin bekası için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Kahraman gazilerimize milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum, sağlık ve afiyet diliyorum. Bugün Sakarya ziyareti öğle vakitlerinde başladı. Önce adliyemizi ziyaret ettik, daha sonra valimizi ziyaret ettik, Ulaştırma Bakanlığımızın gerçekten yerli ve milli projesi hızlı tren projesine katılmak bize nasip oldu. Sakarya huzurun, kardeşliğin şehri. Bu şehirde yaşadığınız için, kardeşçe huzur içinde yaşadığınız için şanslısınız. Ben size, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şehitlerimiz bu milletin istiklalinin mühürleridir. Gazilerimiz ise fedakarlığın, cesaretin yaşayan nişaneleridir. Siz kıymetli şehit ailelerimiz ve gazilerimiz milletimizin baş tacısınız. Sizler fedakarlık gösterdiğiniz için biz bugün buradayız, rahat bir şekilde iftar sofralarında bir araya geliyoruz. Burada kurduğumuz iftar sofrası yalnızca bir yemek sofrası değil, aynı zamanda dayanışmanın, kardeşliğin, vefanın, birlikteliğin sofrası" ifadelerini kullandı.

Haber: Ardacan UZUN-Serhat Yılmaz/SAKARYA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Akın Gürlek, Serdivan, Etkinlik, Sakarya, Güncel, İftar, Son Dakika

