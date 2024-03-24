Şehit yakınları ve gaziler, otobüslerde 'vatan size minnettar' anonsu ile karşılanıyor
KIRIKKALE - Kırıkkale'de belediye otobüslerini kullanan şehit yakınınlar ve gaziler, kartı cihaza okuttuklarında "vatan size minnettardır" anonsunu duyuyor.
Kırıkkale Belediyesi, şehit yakınları ve gaziler için halk otobüslerinde yeni bir uygulama başlattı. Şehit yakınları ve gaziler, ücretsiz kullandığı kimlik kartını cihaza okuttuklarında "vatan size minnettar" sesini duyuyor. Uygulama, şehit yakınları ve gaziler tarafından memnuniyetle karşılandı.
Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırıkkale Şube Başkanı Rıfat Öcal, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, otobüse binen şehit ailelerini ve gazilerini gururlandırdığını söyledi.
Öcal, "Şehit ailelerimiz gazilerimiz kimliklerini okuttukları zaman 'vatan size minnettardır' diye söylemesi ailelerimizi gururlandırıyor. Aynı zamanda da otobüse bindikleri zaman bu ailelerimize saygı gösteriyor. İlimizde güzel bir uygulama oldu. Sayın başkanımız Mehmet Saygılı başta olmak üzere bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.
Gazi Şahin Pekcan, "Biz otobüse bindikçe 'vatan size minnettar' dedikçe gururlanıyoruz. Allah razı olsun Sayın başkanımızdan" ifadesini kullandı.
Şehit babası Ali Mut ise, belediyenin başlatmış olduğu uygulamanın kendilerini gururlandırdığını belirterek, belediye başkanına teşekkür etti.
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