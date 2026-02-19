Şehit yakınları ve gaziler Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iftar programında buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şehit yakınları ve gaziler Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iftar programında buluştu

Şehit yakınları ve gaziler Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iftar programında buluştu
19.02.2026 20:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehit yakınları ve gaziler, Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün düzenlediği iftar programında bir araya geldi.

Şehit yakınları ve gaziler, Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün düzenlediği iftar programında bir araya geldi.

Antalya Öğretmenevinde düzenlenen iftar programına katılan Vali Hulusi Şahin, ilk iftarda şehit aileleri ve gazileri misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Ramazan ayı boyunca aileler ile buluşmaya devam edeceklerini kaydeden Şahin, "Biz sizlerle olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bir büyük ailenin parçalarıyız. Sizler evlatlarınızı milletin yoluna vakfettiniz. Bizler de onların yerini dolduramayız ama bir parçanız olmak istedik ve bir aradayız. Allah, birliğimizi dirliğimizi daim etsin. Bu mübarek ayda birliğimize dirliğimize göz dikenlere fırsat vermesin." diye konuştu.

Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Pervaneli de ilk iftarla vakıf medeniyetinin asırlardır yaşattığı iyilik anlayışının bereketini paylaştıklarını söyledi.

Antalya'da üç ayrı noktada her gün 1550 kişilik iftar sofrası kuracaklarını ifade eden Pervaneli, "Ayrıca iftar sofralarına gelemeyecek durumda olan 100 hanedeki 250 engelli vatandaşımızın yemeklerini evlerine ulaştıracağız. Hastane çevrelerinde 2 bin kişiye iftar ve sahurda çorba ve su ikramında bulunacağız. Bu çalışmalar, sadece bir yardım faaliyeti değil, toplumun tüm kesimlerini kuşatan bir gönül seferberliğidir. Çünkü biz inanıyoruz ki paylaşılan lokma berekettir, paylaşılan sofra kardeşliktir, paylaşılan iyilik ise medeniyettir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dua edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Antalya, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit yakınları ve gaziler Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iftar programında buluştu - Son Dakika

BUDO seferlerine hava engeli BUDO seferlerine hava engeli
Gece yarısı korkutan yangın 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı Gece yarısı korkutan yangın! 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı
Fabrikaların tonlarca su çektiği İznik Gölü 200 metre çekildi Fabrikaların tonlarca su çektiği İznik Gölü 200 metre çekildi
Nevşehir’de eşini bıçakladı, Niğde’de kaçarken kaza yapıp öldü Nevşehir'de eşini bıçakladı, Niğde'de kaçarken kaza yapıp öldü
57 milyon euro kadro değerindeki BodoGlimt, bir dünya devine daha acımadı 57 milyon euro kadro değerindeki Bodo/Glimt, bir dünya devine daha acımadı
Samsun’da yolcu otobüsü devrildi Çok sayıda yaralı var Samsun'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

21:43
Fenerbahçe’nin Nottingham Forest karşısındaki penaltısı güme gitti
Fenerbahçe'nin Nottingham Forest karşısındaki penaltısı güme gitti
21:17
Oyuna devam edemedi Fenerbahçe’ye yıldız isminden kötü haber
Oyuna devam edemedi! Fenerbahçe'ye yıldız isminden kötü haber
20:35
Gazze’ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
20:12
Bakan Fidan direkt Trump’ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
19:42
Canlı anlatım: Karşılaşmada üçüncü gol geldi
Canlı anlatım: Karşılaşmada üçüncü gol geldi
19:02
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 21:59:45. #7.11#
SON DAKİKA: Şehit yakınları ve gaziler Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iftar programında buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.