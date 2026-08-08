Güvenpark'ta 27 Gündür Süren Eylem: Gazi, 'Yeter Artık' Dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güvenpark'ta 27 Gündür Süren Eylem: Gazi, 'Yeter Artık' Dedi

Güvenpark\'ta 27 Gündür Süren Eylem: Gazi, \'Yeter Artık\' Dedi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehit yakınları ve gaziler, eşit özlük hakları talebiyle Güvenpark'taki oturma eylemini 27 gündür sürdürüyor. Bir gazi, tedavi masraflarını karşılayamadığını, kameralar karşısında gösterilen ilginin gerçek olmadığını belirterek haklarının verilmesini istedi.

Haber: Hilal ACAR - Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(ANKARA) - Şehit yakınları ve gazilerin, Güvenpark'ta başlattığı oturma eylemi 27 gündür devam ediyor. Bir gazi, "Ben çocuğumun tedavisini yaptırmaktan ağzımda diş kalmadı, dişimi yaptıramıyorum. Versinler hakkımızı, dişimizi yaptıralım. Hiç tedavi olamıyorum. Ben düz yolda bile 200 metre yürüyemiyorum, nefes darlığı çekiyorum. Öyle kameraların karşısında 'Canımızsınız, ciğerimizsiniz.' Kameralar kapandıktan sonra bizi tekmeleyip atmalarına da biz artık uyandık. Yeter artık, yeter..." dedi.

Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelen şehit yakınları ve gazilerin, rütbe ayrımı yapılmaksızın eşit özlük haklarına sahip olma talebiyle Güvenpark'ta başlattığı oturma eylemi sürüyor. Eylemin 27'nci, açlık grevinin ise 6'ncı gününde, şehit yakınları ve gaziler yoğun kalabalıkla Güvenpark'taki bekleyişlerini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın "Dünyada ülkeleri inceleyin, şehit yakınları ve gazilere en fazla sahip çıkan ülke Türkiye Cumhuriyeti'dir. Son 25 yılda çok ciddi adımlar atıldı. Amerika'ya bakın, bizim oradaki hakları göremezsiniz. İstihdamdan tutun, maaşa bakımdan diğer hizmetlere kadar daha iyidir. Kendi ekonomik şartları içerisinde çok daha iyi konumdadır. Ama ne yapsak az, bu yapılan fedakarlığın karşılığı olmaz. Biz bir nebze görevimizi yapabilsek ne mutlu bize" şeklindeki açıklamasına tepki gösteren bir gazi şunları söyledi:

"Sayın Cevdet Yılmaz Bey diyorlar ki, 'Gazilerimize en iyi bakan ülke biziz.' Amerika'da gazilere villa veriyorlar, gazi caddede karşıdan karşıya geçtiği zaman trafik polisi durduruyor trafiği, herkes esas duruşta duruyor, o gazi geçiyor. Bir gazi maça gittiği zaman Amerika'da diyorlar ki, 'Aramızda bir gazimiz var.' ve o gazi oturana kadar stattaki bütün insanlar oturmuyor. Gazilere en kötü bakan ülke biziz, başka demiyorum.

Bize hakkımızı versinler, başka bir şey istemiyoruz. Biz sadaka istemiyoruz. Biz demiyoruz ki 'Bize fazlasını verin.' Diyoruz ki 'Ayrım yapmayın, gazinin rütbesi olmaz, bize hakkımızı verin.' Biz 'Birine 10 verirken bize 15 verin' demiyoruz. Ona 10 veriyorsan bize de 9 ver kardeşim. Biz dilenci değiliz. Burada bir belediyenin yemek getirmesi bile bizi incitiyor.

"AĞZIMDA DİŞ KALMADI, DİŞİMİ YAPTIRAMIYORUM"

Biz 26 gündür burada perişan olduk. Benim çocuğum Diyarbakır'da. Ben ayda bir Ankara'ya getiriyorum, Gazi Hastanesi'ne tedavisi için. Bunlar hep masraf, bedava olmuyor. Doktora gidiyorsun, özel muayene ücreti, yok bıçak parası, bunlar bizim cebimizden çıkıyor. Ben çocuğumun tedavisini yaptırmaktan ağzımda diş kalmadı, dişimi yaptıramıyorum. Versinler hakkımızı, dişimizi yaptıralım. Hiç tedavi olamıyorum. Ben 8 Eylül 1988 yılında yaralandım, tek akciğerle yaşıyorum 38 yıldır. Solunum yetmezliği var, kalbimde 4 tane stent var, var da var yani. Ben düz yolda bile 200 metre yürüyemiyorum, nefes darlığı çekiyorum. Bırak merdivene çıkmayı, bize hakkımızı versinler.

Öyle kameraların karşısında 'Canımızsınız, ciğerimizsiniz.' Kameralar kapandıktan sonra bizi tekmeleyip atmalarına da biz artık uyandık. Yeter artık, yeter..."

Kaynak: ANKA

Güvenpark, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güvenpark'ta 27 Gündür Süren Eylem: Gazi, 'Yeter Artık' Dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı Orta Doğu’da gizemli cisim Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı! Orta Doğu'da gizemli cisim
Adana’da sevgili dehşeti: Saçından tutup yerlerde sürüklemiş Adana'da sevgili dehşeti: Saçından tutup yerlerde sürüklemiş
ABD’de orman yangınına müdahale den helikopter düştü, enkaza ulaşılamıyor ABD'de orman yangınına müdahale den helikopter düştü, enkaza ulaşılamıyor
Uçakta kabus: 4 yaşındaki kızıyla uyurken cinsel saldırıya uğradı Uçakta kabus: 4 yaşındaki kızıyla uyurken cinsel saldırıya uğradı
Kolombiya’da yeni dönem krizle başladı Petro görevi devretmeden sarayı terk etti Kolombiya’da yeni dönem krizle başladı! Petro görevi devretmeden sarayı terk etti
FIFA Başkanı Infantino’nun başı bu kez fena dertte: Genç bir çalışanla ilişki kurduğu iddia ediliyor FIFA Başkanı Infantino'nun başı bu kez fena dertte: Genç bir çalışanla ilişki kurduğu iddia ediliyor

10:41
Bıçak çeken kızı takside darbettiler, kavgayı ayırmaya çalışanı da sokakta
Bıçak çeken kızı takside darbettiler, kavgayı ayırmaya çalışanı da sokakta
10:04
Orta Doğu yangın yeri Suudi Arabistan’daki petrol rafinerisi vuruldu
Orta Doğu yangın yeri! Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisi vuruldu
09:33
Bahçeli “Demirtaş evine dönmeli“ çağrısı yapmıştı Erdoğan’ın yardımcısından yanıt geldi
Bahçeli "Demirtaş evine dönmeli" çağrısı yapmıştı! Erdoğan'ın yardımcısından yanıt geldi
09:32
Joe Biden’dan kötü haber Oğlu son durumunu açıkladı
Joe Biden’dan kötü haber! Oğlu son durumunu açıkladı
08:02
Cansever’in son mesajı yürekleri dağladı: Duanızı eksik etmeyin
Cansever’in son mesajı yürekleri dağladı: Duanızı eksik etmeyin
07:47
Fatih’te camide hırsızlık: 450 bin liralık çanta namaz sırasında çalındı
Fatih'te camide hırsızlık: 450 bin liralık çanta namaz sırasında çalındı
07:15
Rus askerleri ölümle burun buruna Kamikaze dronu böyle durdurdular
Rus askerleri ölümle burun buruna! Kamikaze dronu böyle durdurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2026 13:16:54. #7.13#
SON DAKİKA: Güvenpark'ta 27 Gündür Süren Eylem: Gazi, 'Yeter Artık' Dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.