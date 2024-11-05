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Şehit Yüzbaşı Burak Coşkun'un adı doğduğu köyde yaşatılacak

Olur İlçesi'nde taziye evi açıldı

ERZURUM - Erzurum'un Olur ilçesi Coşkunlar Mahallesi, üç buçuk yıl önce Suriye'nin Gara bölgesinde rehine kurtarma operasyonunda şehit olan Yüzbaşı Burak Coşkun'un adını yaşatacak önemli bir projeye ev sahipliği yaptı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan taziye evi, bugün düzenlenen törenle açıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın mesaj gönderdiği açılış törenine Olur Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Olur Belediye Başkanı Vedat Ergün, MHP İl Başkanı Adem Yurdağül, Özel Kuvvetler eski Komutanı emekli Korgeneral Zekai Aksaklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Eyüp Yıldızlar, Oltu Belediye Adem Çelebi, Şenkaya Belediyesi eski Başkanı koordinatör Yavuz Bedir, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Canım evladım Burak'ımın adını yaşatacaklar çok mutluyum"

Açılış programının ilk konuşmasını şehit Yüzbaşı Burak Coşkun'un annesi Gülten Coşkun yaptı. Anne Coşkun, duygu dolu bir konuşma yaparak, "Canım evladım Burak'ımın adını yaşatmak için yapılan bu güzel hizmet için çok teşekkür ederim. Bizleri çok mutlu ettiniz, emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi. "Şehidimizin Adını Hep Birlikte Yaşatacağız" dedi.

Olur Belediye Başkanı Vedat Ergün de, taziye evinin yapımına katkı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, şehit Yüzbaşı Burak Coşkun'un adının her zaman yaşatılacağını vurgulayarak, "Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'in liderliğinde, değerli ekip arkadaşlarının katkılarıyla bu güzel eseri ilçemize kazandırıyoruz. Şehidimizin adını her yerde olduğu gibi burada da yaşatacağız" dedi.

"Şehitlerimize vefa borcumuzu ödeyebilmenin yolu"

Olur Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, "Şehitlerimizin anısına yapılan bu eserin, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sahip çıkmanın bir göstergesi olduğunu belirterek, "Vefa borcumuzu ödeyebilmenin yolu, şehitlerimize sahip çıkmak ve onların hatırasını yaşatmaktır" diye konuştu.

"Burak Coşkun, kahraman bir askerdi"

Emekli Korgeneral Zekai Aksaklı ise, şehit Yüzbaşı Burak Coşkun'un çok değerli bir asker olduğunu, 2019 yılında tanıdığı Burak Coşkun'un dürüst kişiliği ve vatanseverliğiyle dikkat çektiğini söyledi. "Şehidimizin adını yaşatacak bu taziye evinin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diyen Aksaklı, tüm şehitlere rahmet diledi.

"Burak Coşkun, vatanı için feda oldu"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuşmasında şehit Yüzbaşı Burak Coşkun'un, bu vatan için canını seve seve feda eden kahramanlardan biri olduğunu belirterek, "Burak Coşkun ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, mekanları cennet olsun" dedi. Sekmen, şehidin adının yaşatılacağı Taziye Evi'nin, bölge halkı için büyük bir anlam taşıdığını ifade etti.

Taziye evinde ikramlar ve anlamlı hediyeler

Açılış töreni sonrasında şehit Yüzbaşı Burak Coşkun'un babası Gülbay Coşkun, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Olur Kaymakamı Mehmet Kaan Kini'ye, üzerinde Türk bayrağı bulunan asker heykelleri hediye etti. Katılımcılara ise Olur Belediyesi tarafından taziye evinde ikramlar sunuldu.

Açılış programı, şehitlerin anısına yapılan bu önemli hizmetin, ilçedeki vatandaşlar için manevi bir değer taşıdığını ve Burak Coşkun'un isminin her zaman yaşatılacağına olan inancı pekiştirdi.