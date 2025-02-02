Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz: Kronik Hale Gelmiş Birçok Sorunu Çözdük, Çözmeye Devam Edeceğiz - Son Dakika
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz: Kronik Hale Gelmiş Birçok Sorunu Çözdük, Çözmeye Devam Edeceğiz

Gaziantep'in Aktoprak ve Büyükpınar mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz "İlçemizin birçok bölgesinde maalesef sorunlar kronik hale gelmiş. 'Çözülemeyecek sorun yoktur, göz ardı edilmiş sorunlar vardır' anlayışıyla çok şükür birçok sorunu çözdük. Çözmeye de devam edeceğiz" dedi.

02.02.2025 14:44  Güncelleme: 15:13
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(GAZİANTEP) - Aktoprak ve Büyükpınar mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz "İlçemizin birçok bölgesinde maalesef sorunlar kronik hale gelmiş. 'Çözülemeyecek sorun yoktur, göz ardı edilmiş sorunlar vardır' anlayışıyla çok şükür birçok sorunu çözdük. Çözmeye de devam edeceğiz" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım, CHP il yöneticileri ve meclis üyeleri ile birlikte Aktoprak ve Büyükpınar Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşların taleplerini ve önerilerini dinledi.

Bölge esnafını da ziyaret eden Yılmaz "Güçlü bir şehir, güçlü esnafla olur. Birlikte çalışmaya, üretmeye ve şehrimizi daha da güzelleştirmeye devam edeceğiz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Geride kalan 10 ayda hayata geçirdiğimiz projelerle hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak için gece gündüz çalıştık. İhtiyaç duyulan projelerimizi hemen hayata geçirdik. Nitekim olumlu geri dönüşleriniz bizlere moral oldu. Yorulmadan ve yılmadan çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Vatandaşların memnun kalmasının sevindirici olduğunu dile getiren Yılmaz şunları söyledi:

"Hep söylediğimiz gibi, rotamız halkımızdır. Tüm çabamız onların gönlünde yer alabilmek için. İlçemizin birçok bölgesinde maalesef sorunlar kronik hale gelmiş. 'Çözülemeyecek sorun yoktur, göz ardı edilmiş sorunlar vardır' anlayışıyla çok şükür birçok sorunu çözdük. Çözmeye de devam edeceğiz. Hiç şüphesiz gittiğimiz mahallelerde de mükafatımız halkımızın güler yüzü oldu. Tüm Şehitkamil'e söz veriyorum. Yüzünüzden gülümsemeyi eksiltmemek için bedeli ne olursa olsun mücadele etmeye ve çalışmaya devam edeceğim."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz: Kronik Hale Gelmiş Birçok Sorunu Çözdük, Çözmeye Devam Edeceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz: Kronik Hale Gelmiş Birçok Sorunu Çözdük, Çözmeye Devam Edeceğiz - Son Dakika
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