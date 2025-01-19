Başkan Yılmaz: Ekonomik Koşullar Dayanılmaz Hale Geldi

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(GAZİANTEP)- Uludereliler Derneği'ni ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ekonomik koşulların giderek ağırlaştığına dikkat çekerek, "Emekli amca, teyzelerimizin yanına gittiğimde, halkın yanında dolaştığımda üzülüyorum. Bunun için de gece gündüz çalışıyoruz. Gıda paketi veriyorum demek, çok yanlış bir şey. Bir insanın evinde bir bulgur kaynatması bile lüks mü olurmuş?" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Uludereliler Derneği'ni ziyaret ederek, üyelerin taleplerini dinledi ve yapılacak projelere ilişkin bilgilendirmede bulundu. Vatandaşların ağır ekonomik şartlar altında geçim sıkıntısı yaşadığına dikkat çeken Başkan Yılmaz, halkın yaşam standartlarını düzeltmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Ziyarette Yılmaz'a, CHP il ve ilçe yöneticileri ile belediye meclis üyeleri de eşlik etti.

"Memlekette hiçbirimiz mutlu değiliz" diyen Yılmaz, ekonomik şartların artık dayanılmaz bir hal aldığını söyledi. Asgari ücretle çalışan bir vatandaşın hiçbir zaman 1 milyon TL'lik sıfır bir araç alamayacağını üzülerek dile getiren Yılmaz, "Emekli amca, teyzelerimizin yanına gittiğimde, halkın yanında dolaştığımda üzülüyorum. Bunun için de gece gündüz çalışıyoruz. Gıda paketi veriyorum demek, çok yanlış bir şey. Bir insanın evinde bir bulgur kaynatması bile lüks mü olurmuş?" dedi.