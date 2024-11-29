Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz'dan Artan Maliyetlerden Şikayetçi Kuaförlere Destek

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(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, esnaf gezisi sırasında bir erkek kuaförünün havlu ve önlük isteğini geri çevirmedi. Başkan Yılmaz'ın talimatıyla ilçe genelindeki tüm erkek kuaförlerine havlu ve önlük hediye edildi.

Her gün mahalle ziyaretleri yapan Başkan Yılmaz, geçen günlerde ziyaret ettiği erkek kuaföründe sürpriz bir istekle karşılaştı. Yılmaz, önlük ve havlu isteyen kuaförün talebine kayıtsız kalmadı. Belediye ekiplerince, Şehitkamil genelinde faaliyet gösteren tüm kuaförlere önlük ve havlu dağıtıldı.

Şehitkamil'de artık hiç kimsenin kendisini yalnız hissetmemesini istediklerini söyleyen Yılmaz, "Tesadüfen bir berbere selam vermek için girdik, bin ah işittik. Esnafımız, yalnız bırakıldıklarını ifade ettikten sonra önlük ve havlu talebinde bulundu. Biz de bunu kulak arkası edemezdik. Çünkü bu ilçede insanlar yıllarca kaderine terk edildi ve unutuldu. Bir nebze mutsuzluklarını gidermek adına böyle bir uygulama başlattık. Halkımız mutlu olduğu sürece bizler de mutlu oluyoruz. Şehitkamil'imizdeki tüm kuaförlere önlük ve havlularımızı dağıttık. Bu projelerimizin devamı da gelecek" diye konuştu.

Başkan Yılmaz'a hediyeleri için teşekkür eden kuaförler, artan maliyetler karşısında ihtiyaç duydukları alanda destek gördüklerini belirterek, Yılmaz ve ekibine teşekkür etti.