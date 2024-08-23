Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, randevu eleştirilerine yanıt verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, randevu eleştirilerine yanıt verdi

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, randevu eleştirilerine yanıt verdi

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, randevu eleştirilerine yanıt vererek, vatandaşların derdini dinlemek için mahallelere gitmek istediğini belirtti. Yılmaz, belediyede bulunmak yerine halkın yanında olmayı tercih ettiğini ve insan ayrımı yapmadan hizmet etmeye devam edeceğini vurguladı.

23.08.2024 16:29  Güncelleme: 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kendisine yöneltilen randevu eleştirilerine, "Belediyede beni bulamıyorlarmış. Bırakın artık 'Hayırlı olsun' demeyi. Vatandaş aç hemşehrim. Bırak da ben mahallene gideyim, mahallenin derdini dinleyeyim" yanıtını verdi.

Başkan Yılmaz, kırsalda bulunan Karahöyük Mahallesi'ni ve merkezde bulunan Gaziler Mahallesi ile Seyrantepe Mahallesi'ni ziyaret etti. Ziyarette kendisine yönelik randevu eleştirilerine yanıt veren Yılmaz, şunları söyledi:

"Benimle ilgili bir şikayet var. Belediyede randevu vermiyor, diye. Nasıl yapayım, siz söyleyin. ya belediyede klimanın altında oturacağım ya da burada sizlerle birlikte terleyip derdinizi öğreneyim. Nasıl yapayım? Belediyede beni bulamıyorlarmış. Bırakın artık Hayırlı olsun' demeyi. Vatandaş aç hemşehrim. Bırak da ben, mahallene gideyim, mahallenin derdini dinleyeyim. Mahallenin bir derdi varsa yerinde göreyim. Ben, sokak sokak geziyorum. Vallahi belediye binasında klima altında oturmayı da bilirim. Bana niye oy verdiniz? Beni, neden sevdiniz? Bana, neden destek oldunuz? Çünkü ben insan ayrımı yapmadım. Zengin, fakir ayrımı yapmadım. Ben, kendim gibi insan olana insan gibi baktım. Siz de bana inandınız. Ben, bu duruşumdan asla vazgeçmeyeceğim. Seçimden önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı adayıydım. Kazandım. Şimdi tüm Şehitkamil'in Belediye Başkanı'yım. Derdimiz büyük, derdimiz ortak. İnsanlar, iş istiyor. İnsanlar, AŞ istiyor. Bu millet çok şey çekti. Yıllardır, kandırdılar. 'Vatan elden gidiyor', diyerek kandırdılar. 'Din elden gidiyor', diyerek kandırdılar. Artık karnımız tok. Şu anda fabrikalar kapanıyor. Daha kötü günler geliyor. Kimse mutlu değil. Ben, burada sizden aldığım şikayetleri, halkın sesini korkmadan söyleyecek tek Belediye Başkanı'yım."

Kaynak: ANKA

Umut Yılmaz, Şehitkamil, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, randevu eleştirilerine yanıt verdi - Son Dakika


22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
19:09 Ankara’da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu
18:47 Bakanlık, İstanbul Vaniköy’deki kaçak villa hakkında suç duyurusunda bulundu Bakanlık, İstanbul Vaniköy'deki kaçak villa hakkında suç duyurusunda bulundu
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 00:34:44. #1.12#
SON DAKİKA: Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, randevu eleştirilerine yanıt verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement