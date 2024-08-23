Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, randevu eleştirilerine yanıt verdi

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(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kendisine yöneltilen randevu eleştirilerine, "Belediyede beni bulamıyorlarmış. Bırakın artık 'Hayırlı olsun' demeyi. Vatandaş aç hemşehrim. Bırak da ben mahallene gideyim, mahallenin derdini dinleyeyim" yanıtını verdi.

Başkan Yılmaz, kırsalda bulunan Karahöyük Mahallesi'ni ve merkezde bulunan Gaziler Mahallesi ile Seyrantepe Mahallesi'ni ziyaret etti. Ziyarette kendisine yönelik randevu eleştirilerine yanıt veren Yılmaz, şunları söyledi:

"Benimle ilgili bir şikayet var. Belediyede randevu vermiyor, diye. Nasıl yapayım, siz söyleyin. ya belediyede klimanın altında oturacağım ya da burada sizlerle birlikte terleyip derdinizi öğreneyim. Nasıl yapayım? Belediyede beni bulamıyorlarmış. Bırakın artık Hayırlı olsun' demeyi. Vatandaş aç hemşehrim. Bırak da ben, mahallene gideyim, mahallenin derdini dinleyeyim. Mahallenin bir derdi varsa yerinde göreyim. Ben, sokak sokak geziyorum. Vallahi belediye binasında klima altında oturmayı da bilirim. Bana niye oy verdiniz? Beni, neden sevdiniz? Bana, neden destek oldunuz? Çünkü ben insan ayrımı yapmadım. Zengin, fakir ayrımı yapmadım. Ben, kendim gibi insan olana insan gibi baktım. Siz de bana inandınız. Ben, bu duruşumdan asla vazgeçmeyeceğim. Seçimden önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı adayıydım. Kazandım. Şimdi tüm Şehitkamil'in Belediye Başkanı'yım. Derdimiz büyük, derdimiz ortak. İnsanlar, iş istiyor. İnsanlar, AŞ istiyor. Bu millet çok şey çekti. Yıllardır, kandırdılar. 'Vatan elden gidiyor', diyerek kandırdılar. 'Din elden gidiyor', diyerek kandırdılar. Artık karnımız tok. Şu anda fabrikalar kapanıyor. Daha kötü günler geliyor. Kimse mutlu değil. Ben, burada sizden aldığım şikayetleri, halkın sesini korkmadan söyleyecek tek Belediye Başkanı'yım."