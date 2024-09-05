Umut Yılmaz, Sülüklü Mahallesi\'nde Sorunları Dinledi

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(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Sülüklü Mahallesi'ni ziyaret etti. Halkın her kesiminin sorunlarına çözüm üretmek için belediye olarak ellerinden geleni yapacaklarını belirten Başkan Yılmaz, hiçbir siyasi ayrım gözetmediklerini ve tüm vatandaşların sorunlarını kendi sorunu olarak gördüklerini belirtti.

Sülüklü Mahallesi ziyaretinde Başkan Yılmaz, mahalle sakinlerinin sorunlarını, taleplerini ve önerilerini dinledi. Ziyarette yaptığı konuşmada parti ayrımı gözetmeksizin tüm vatandaşların hizmetinde olduklarını vurgulayan Yılmaz, "Biz bir yere gittiğimiz zaman CHP, AKP ayrımı, kavgası, tartışması asla yapmıyoruz. Buraya gelen AKP milletvekilleri, AKP'li belediye başkanlarına lütfen söyleyin; bu memleketten Suriyeliler gitmediği sürece bu memlekette ne pahalılık biter, ne işsizlik azalır hemşehrim" dedi.

Özellikle kırsal bölgelerdeki tarım arazilerinin işlenmesi adına yoğun bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Yılmaz, bugüne kadar bin kilometrelik yol açtıklarını bildirdi. Mahalleye yönelik hizmetlerin planlı ve programlı bir şekilde devam edeceğini kaydeden Yılmaz, "Adamın tarlası var, bağı var ama gidemiyor. Adam yaptıramamış bugüne kadar. Bütün yolları biz açıyoruz ve bu hizmetlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Başkan Yılmaz, son 15 gün içinde 20 tona yakın erzak dağıttıklarını belirterek, "Ancak bunlar güzel şeyler değil, neden vatandaş senin dağıttığın erzaka muhtaç kalsın" ifadelerini kullandı.