Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz: "Deprem ve Doğal Afetler Bakanlığı'nın Kurulmasını Çok Önemsiyorum ve İstiyorum" - Son Dakika
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Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz: "Deprem ve Doğal Afetler Bakanlığı'nın Kurulmasını Çok Önemsiyorum ve İstiyorum"

Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz: "Deprem ve Doğal Afetler Bakanlığı\'nın Kurulmasını Çok Önemsiyorum ve İstiyorum"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, TMMOB İnşaat Mühendisleri tarafından düzenlenen Şubat 2023 Depremleri Sempozyumu’na katılarak, deprem seferberliği çağrısını yineledi. Deprem gerçeğine bir kez daha dikkati çeken Başkan Yılmaz, “Ben Deprem ve Doğal Afetler Bakanlığı’nın kurulmasını çok önemsiyorum ve istiyorum. Kurumlarımıza acil olarak deprem ve doğal afetlerle mücadele için bir kaynak aktarılmalı” dedi.

14.02.2025 14:44  Güncelleme: 15:34
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(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, TMMOB İnşaat Mühendisleri tarafından düzenlenen Şubat 2023 Depremleri Sempozyumu'na katılarak, deprem seferberliği çağrısını yineledi. Deprem gerçeğine bir kez daha dikkati çeken Başkan Yılmaz, "Ben Deprem ve Doğal Afetler Bakanlığı'nın kurulmasını çok önemsiyorum ve istiyorum. Kurumlarımıza acil olarak deprem ve doğal afetlerle mücadele için bir kaynak aktarılmalı" dedi.

TMMOB İnşaat Mühendisleri tarafından düzenlenen Şubat 2023 Depremleri Sempozyumu, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde başladı. Birçok konuda panellerin düzenleneceği ve iki gün sürecek sempozyuma katılan Başkan Yılmaz, programın açılışında konuşmasına depremlerde yitirenlere Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

Türkiye'de depremlerden ders çıkarılmadığını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Ben deprem uzmanı, yer bilimci ya da inşaat mühendisi değilim. Ben avukatım. Bir avukat olarak müvekkilimin hakkını korumak nasıl bir haksa, şu anda belediye başkanı olarak bu kentin hakkını korumak da benim için o kadar kutsaldır. Biz deprem bölgesindeyiz ancak maalesef bazı şeylerden hala ders çıkaramadık. Çok çabuk unutuyoruz. 1999 yılında Marmara Depremi'ni yaşadık. Bu depremden yıllar sonra 2023 depremini yaşadık. 2023 depremi bize şunu gösterdi. 1999 depreminden 2023 depremine kadar hiçbir şey yapmamışız. Bir arpa boyu kadar yol almamışız. O yüzden bu depremi unutturmamalıyız, unutturmamakta da kararlıyız."

Dünyada depremle mücadelede başarılı sonuçlar ortaya koyan birçok ülke olduğunu, Türkiye'nin de bunu başarabileceğini sözlerine ekleyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Depremle mücadeleyi başarabilen ülkeler var. Örneğin Şili'ye gittiğiniz zaman hemen sizlere kağıtlar verilir ve 'Burası deprem bölgesi, deprem olduğunda binalarınızdan kaçmayın. Çünkü binalarımız güçlü, depreme dayanıklı' diye bilgi verirler. Dünyada bunu başarabilen ülkeler var. Türkiye de bunu başarabilir. Ben Deprem ve Doğal Afetler Bakanlığı'nın kurulmasını çok önemsiyorum ve istiyorum. Kurumlarımıza acil olarak deprem ve doğal afetlerle mücadele için bir kaynak aktarılmalı. Bizim depremlerden çıkardığımız siyasi sonuçlar sadece deprem sonrası için. Deprem olmaması için mücadele etmiyoruz."

Depremle ancak topyekun mücadele edilmesi halinde güzel sonuçlar alınacağını dile getiren Yılmaz sözlerini, şöyle tamamladı:

"Bizim ilçemizde eski mahallelerden yeni mahallelere kadar nüfus popülasyonunun fazla olduğu birçok mahalle var. Bunların kimisi 50 yıllık, kimisi yeni kurulmuş. O mahallelerin imar planlarından bir değişiklik yapmak istediğimiz zaman her zaman maddiyata takılıyoruz. İşte tam da bu yüzden topyekun mücadele etmemiz lazım. Şehitkamil Belediyesi olarak deprem seferberlik çağrısında bulunduk. Şehitkamil Kent Konseyimiz çalışmalara başladı."

Yılmaz, sempozyumun kent için büyük önem taşıdığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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