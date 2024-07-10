Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Emeklilere Destek Olacak

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(GAZİANTEP)- Şehitkamil BelediyeBaşkanı Umut Yılmaz, devam ettiği mahalle ve aile ziyaretlerinde, "Emekli olacaksın, emekli olduktan sonra da oturacaksın, ihtiyaç sahibi olmaya başlayacaksın. Kim bana destek olacak, kim bana yardım edecek diye çare aramaya başlayacaksın. Ne kadar ayıp bir şey bu. Biz, elimizden geldiğince emeklilerimize destek olacağız" dedi.

Mahalle ve aile ziyaretlerine aralıksız devam eden Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Kurzeyşehir sakinleriyle bir araya geldi. Her ziyaretinde vatandaşlarla birebir görüşen Başkan Yılmaz, ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşların sorunlarını dinledi.

"Emekli olacaksın, kim bana yardım edecek diye çare aramaya başlayacaksın"

Başkan Umut Yılmaz, emekli Zeynep Ebcem'i evinde ziyaret etti. Zeynep Ebcem'i teselli eden ve destek sözü veren Başkan Yılmaz, "Emekli olacaksın, emekli olduktan sonra da oturacaksın, ihtiyaç sahibi olmaya başlayacaksın. Kim bana destek olacak, kim bana yardım edecek diye çare aramaya başlayacaksın. Ne kadar ayıp bir şey bu. Biz, bu durumlara üzülüyoruz. Biz, elimizden geldiğince emeklilerimize destek olacağız" dedi.

"Gerçekten çok üzülüyoruz"

SMA hastası 9 yaşındaki Güney'in annesi Nalan Dağınık'ı evinde ziyaret eden Başkan Yılmaz, "Şükrediyoruz ama artık zorlanıyoruz. Bu gidişle düğün parası hayal, nikah parası hayal, araba almak hayal… Yani buna artık sağcısı, solcusu demeden, AKP, CHP demeden kurban olduğum, keşke Tayyip Erdoğan bu işi düzeltse. 2012- 2013'lü yıllarımıza geri dönsek. Gerçekten çok üzülüyoruz" diye konuştu.

Valilik onaylı kampanya başlatmak için hazırlık içinde olduklarını belirten Nalan Dağınık, 2 hafta içerisinde kampanyanın başlayacağını belirtti. İlacın, Dubai ve Amerika'da üretildiğini kaydeden Dağınık, ilaç fiyatının 2 milyon dolar civarında olduğunu söyledi. Nalan Dağınık, Başkan Yılmaz'dan destek talebinde bulundu. Başkan Yılmaz, Valilik izninden hemen sonra kendisine bilgi verilesini rica ederek, elinden gelecek desteği vereceğini ifade etti.

"Biz, hep sizin yanınızda olacağız"

Yılmaz, ziyaretlerine ilişkin şunları söyledi:

"Biz, elimizden geldiğince size destek olmak istiyoruz. Sizleri yalnız bırakmak istemiyoruz. Kaderinizle baş başa bırakmak istemiyoruz. Bunun için de mahalle ziyaretleri yapıyoruz. Tespitler yapıyoruz. Kime, nasıl dokunabiliriz, kime nasıl yardımcı olabiliriz düşüncesiyle elimizden geldiğince bizim de sizin çorbanızda bir tuzumuz olabilirse bu durum bizi çok mutlu eder. Onun gayreti içerisindeyim. Belki istediğiniz gibi olamayabilir. Çünkü bizde de bazı şeyler kısıtlı. Hükümetimizden, enflasyonu indirmesini, tekrar o eski günlere dönmemizi bekliyoruz. Onun için de dua ediyoruz. Ama biz, hep sizin yanınızda olacağız. Hiç merak etmeyin. Elimizden geldiğince size destek olacağız."