Başkan Yılmaz, Eyüpsultan'da Halkla Buluştu

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(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, halk buluşmaları kapsamında Eyüpsultan Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Vatandaşların sorunları dinleyen Yılmaz, "Birileri göz ardı etse biz etmeyeceğiz. Halkımızın sorunları yine biz çözeceğiz" dedi.

Mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yılmaz, sorunları yerinde tespit ederek, çözüm için gerekli çalışmaları başlatıyor. Başkan Yılmaz'ın halk buluşmaları son durağı Eyüpsultan Mahallesi oldu. Yılmaz'a ziyaretinde CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım, CHP Gaziantep il yöneticileri ve belediye meclis üyeleri eşlik etti.

Yılmaz, mahallenin kronikleşen sorunlarını çözüme kavuşturacaklarını belirterek, "Siyasi polemikler söz konusu olunca mangalda kül bırakmayan siyasetçiler, sıra halkın sorunlarına gelince maalesef görmezden geliyor. En başından beri çağrıda bulunuyoruz. Gelin halkımızın sorunlarını çözelim diye ancak iş başa düştü. Geçmişten gelen tüm sorunları yine biz çözeceğiz" diye konuştu.

Tüm mahallelerde olduğu gibi Eyüpsultan Mahallesi'nin de yıllardır giderilemeyen sorunları çözüme kavuşturmak için gerekli çalışmalara anında başladıklarını aktaran Yılmaz, "Anne, babalarımız bir sıcak çorba pişirememenin sıkıntısı içerisinde. İnsanlarımızın nefes alabilecekleri, sosyalleşebilecekleri bir alan bile yok. Ama söz verdik ve başladık. İnşallah en kısa sürede çalışmalarımız tamamlandığında insanlarımız bir nebze nefes alabilecek. Sağladığımız sosyal desteklerle ekonomik olarak da rahatlayacaklar. Şehitkamil'imizde tüm insanların mutlu ve huzurlu hissetmelerini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.