Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz, Karşıyaka'da Esnaf ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, halk buluşmaları kapsamında Karşıkaya Mahallesi'ni ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Hizmette parti ayrımı gözetmeden herkesi kucakladıklarını dile getiren Yılmaz, "Ben Şehitkamil'in Belediye Başkanıyım. Her bölgeye ve herkese eşit hizmet götürmek, en büyük görevimiz" dedi.

Belediye Başkanı Umut Yılmaz, meclis üyeleri ve kurum amirleri ile birlikte Karşıyaka'da farklı siyasi partilere mensup vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi. Yılmaz, ziyaretler kapsamında gittiği bir kıraathanede vatandaşlarla çay içti. Sorun ve taleplerini dinleyerek sohbet etti.

"Milletin kapısının herkese açık olduğunu söylemiştik"

Yılmaz, "Ben Şehitkamil'in Belediye Başkanıyım. Her bölgeye ve herkese eşit hizmet götürmek, en büyük görevimiz. Göreve gelirken verdiğimiz bir söz vardı. Şehitkamil Belediyesi'nde hiçbir partiye öncelik tanınmayacağını, milletin kapısının herkese açık olduğunu söylemiştik. Çok şükür bugün buradaki manzara bunun en büyük göstergesi oldu" dedi.

"Ekiplerimizle gece gündüz demeden çalışıyoruz"

Ziyarete gittikleri hiçbir bölgede hiç kimsenin hangi siyasi partiye mensup olduğunu sormadığını ve bunun önemli olmadığını anlatan Yılmaz, "Biz bu yola hizmet için çıktık. Siyaseti 31 Mart 2024 gecesinde bıraktık. Bize düşen Şehitkamil halkına hizmet etmektir. Bunun için ekiplerimizle gece gündüz demeden çalışıyoruz" diye konuştu.

"Karşıyaka'yı eski canlılığına kavuşturacağız"

Karşıyaka'nın yaşadığı sorunlara değinen ve çözüm önerilerini anlatan Yılmaz, "Hiç şüphesiz Karşıyaka bu kentin can damarlarından biri. İnsanıyla tarihiyle bizim için ayrı bir öneme sahip. Son yıllarda maalesef eski canlılığını yitirdi. Ancak çok güzel projelerimiz var. Karşıyaka'yı kültür-sanat ve spor anlamında yeniden eski canlılığına kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.