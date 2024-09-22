Başkan Yılmaz\'dan Yetim Ailelere Destek

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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Yetim Koordinasyon Merkezi'ndeki ailelerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Ailelere okullardan para istenmesi halinde vermemeleri konusunda uyaran Yılmaz, "Sizden temizlik, kitap, güvenlik isteyen olursa, 1 kuruş bile vermeyin. Eğer mecburiyet dayatması yapıp para isteyen okul müdürü olursa kapısına dikilirim" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Yetim Koordinasyon Merkezi'ndeki ailelerle buluştu. Ailelerin sorunlarını dinleyen Yılmaz, projelere ilişkin aileleri bilgilendirdi. Yılmaz, "Bütün velilere sesleniyorum. Sizden okullardan, temizlik parası, kitap parası, güvenlik parası isteyen olursa bir kuruş bile vermeyin. Aslan gibi Milli Eğitim Bakanlığı'nız var, onlar karşılar. Okullar, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı değil mi? Tüm müdürlere de söylüyorum. Eğer bu şekilde mecburiyet yapıp, para isteyen müdür olursa kapısına dikilirim. Bir ay önce Milli Eğitim Bakanı ile oturdum. Yanındaki AKP milletvekili sorunlardan hiç bahsetmedi" diye konuştu.

"1-2 aya kadar bizim Şek-Kartlarımız hazır olacak"

Yılmaz, mutlu bir ilçe inşa etmek için çalıştıklarını belirterek, "1-2 aya kadar bizim Şek-Kartlarımız hazır olacak. Biz o kartlara dönem dönem örneğin okullar açılmadan önce 500 TL yükleyeceğiz. Ailelerimiz bu kartlara kırtasiyelere gidip ihtiyaçlarını karşılayabilecek. 100 TL süt parası yükleyeceğiz mesela, sadece bakkalınızdan süt almakta geçecek. 1000 TL et yardımı parası yatırdıysak, kasaptan gönül rahatlığıyla etinizi alabileceksiniz. İnşallah bu sıkışık günlerinizde biz bundan sonra hep sizinle birlikte olacağız" ifadelerini kullandı.

Yetim Koordinasyon Merkezi binasının da çocuklara özel ders verebilir duruma getireceklerini anlatan Yılmaz, "Şehitkamil'imizin birçok noktasına da bunun gibi okuma salonları açacağız. Çocuklarımız öğretmenlerimizle güzel dersle vereceğiz" dedi.