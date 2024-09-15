Başkan Yılmaz'dan Pazarcık'a Övgü

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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Pazarcıklılar Derneği tarafından 15 Temmuz Mahallesi'nde düzenlenen temel atma törenine katıldı. Belediye Başkanı Yılmaz "Gerçekten Pazarcık, büyük bir Cumhuriyet. Ben Pazarcık'ı 'Cumhuriyet' olarak tanımlarım" dedi.

Pazarcıklılar Derneği tarafından 15 Temmuz Mahallesi'nde dernek binasının temel atma töreni düzenlendi. Törene katılan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz yaptığı konuşmada, "Ben, Pazarcık'ı seçim zamanında yakından tanıdım. Kızkapanlar'a gittim, kendi evim gibi gördüm. Gerçekten Pazarcık büyük bir Cumhuriyet. Ben Pazarcık'ı 'Cumhuriyet' olarak tanımlarım. Bir Nizip'in köylüsü olarak da en çok kıskandığım Pazarcıklılardır. Allah, birlik ve beraberliğinizi bozmasın" diye konuştu.

Dernek binasında 'Şehitkamil' adının yaşatılmasını isteyen Yılmaz, "Biz, Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak zaten katkılarımızı sunacağız. Bundan yana sıkıntı yok ama ben buradan bana uygun gördüğünüz ya bir salon ya bir kat ya da bir oda 'Şehitkamil' olarak isimlendirilmek şartıyla sizden bu konuda bir şey istiyorum. Bizden sonraki nesillere de hep hatırlatalım. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.