Şehitkamil Belediyesi, 10 Bin Emekliye Yeni Yıl Öncesi İkramiye Verecek

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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediyesi, yeni yıl öncesinde emeklilere ikramiye verecek. Belediye Başkanı Umut Yılmaz, internet üzerinden yapılan 36 bin başvuruyu değerlendireceklerini belirterek, "10 bine yakın emekli teyzeme, amcama yeni yıl öncesi 3 ila 5 bin TL arasında yardımda bulunacağız. Çok özür dilerim, hepinize yetemiyorum. Sizlerden tekrar özür diliyorum. 180 bin arasında ihtiyaç sahibi emeklimiz ve ihtiyaç sahibi tüm ailelerimize ulaşmak isterdim ama imkanlarımız buna el vermiyor" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Kurban Bayramı öncesi emeklilere ikramiye desteği vermelerinin ardından yeni yıl öncesi de ikramiye vereceklerini söyledi.

Yılmaz, "Kıymetli teyzelerim, amcalarım" sözleriyle seslendiği emeklilere, seçimden önce vaatte bulunduğunu anımsattı. Yeni yıl öncesi emeklilerin kaderine terk edilmeyeceğini vurgulayan Yılmaz, "Kurban bayramında 2 bin 500 emeklimize yardımda bulunmuştuk. Şimdi önümüzde yeni yıl var. Yeni yılda sizleri kaderinize terk etmek istemiyoruz. Şu ana kadar belediyemize 36 bin tane emekli müracaat etmiş. Gaziantep'te toplamda bildiğim kadarıyla 180 bine yakın emekli var. Bunun 80 bini ilçemizde ikamet ediyor. Daha önce Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da açıkladı, emekliye yardımda bulunmak için bazı şartlar var" diye konuştu.

Yılmaz, Gaziantep'te yaşayan yaklaşık 180 bin emeklinin tamamına ikramiye veremedikleri için özür dileyerek, "Allah izin verirse, 10 bine yakın emekli teyzeme, amcama yeni yıl öncesi 3 ila 5 bin TL arasında yardımda bulunacağız. Bunları şu ana kadar internet üzerinden başvuru yapan 36 bin kişi arasından seçeceğiz. Çok özür dilerim, hepinize yetemiyorum. Sizlerden tekrar özür diliyorum. 180 bin arasında ihtiyaç sahibi emeklimiz ve ihtiyaç sahibi tüm ailelerimize ulaşmak isterdim ama imkanlarımız buna el vermiyor. Ellerinizden öper, saygılar sunarım" diye