Şehitkamil Belediyesi, 23 Nisan'ı Etkinliklerle Kutladı

(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutladı. Etkinliklere katılan Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "1 ay öncesinden başladığımız bayram kutlamalarından çocuklarımızın yüzünde gülümsemeye sebep olabildiysek ne mutlu bize. İnşallah hayata geçireceğimiz projelerle yüzlerinin bir ömür gülmesini sağlayacağız" dedi.

İlçede Nisan ayı ile başlayan etkinliklerin ilk ayağında, 4-5-6 Nisan günlerinde Voleybol Yıldızlar Turnuvası düzenlendi. Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvada 10 takım yarışırken, yüzlerce kişi müsabakaları tribünden takip etti. 17-18 Nisan'da gerçekleşen Çocuk Oyunları Etkinliği'ne katılan minikler ise öğretici ve eğlendirici etkinliklerle keyifli anlar yaşadı. 18 Nisan'da düzenlenen 3x3 Basketbol Turnuvası'nda 10-12 yaş grubu öğrenciler şampiyonluk için sahaya çıktı. İbrahimli Spor Merkezi'nde düzenlenen organizasyona, 15 takım ve 120 sporcu katıldı.

Minikler, renkli bir bayram geçirdi

18-19 Nisan'da Gazikent Stadyumu'nda gerçekleşen futbol turnuvasında 14 takım sahada mücadele ederken; veliler, tribünlerden çocuklarına destek verdi. 21-22 Nisan'da düzenlenen cimnastik gösterilerinde de 13 takım, İbrahimli Spor Merkezi'nde hünerlerini sergiledi. 21 Nisan'da Aktoprak İlköğretim Okulu'nda gerçekleşen etkinliğe katılan 940 öğrenci doyasıya eğlendi. Atalar Ortaokulu'ndaki etkinlikte 200 öğrenci gönüllerince oyun oynayıp bayramın tadını çıkardı.

Diğer yandan Belediye'ye bağlı Aile Merkezleri'nde bulunan 42 anasınıfında eğitim gören 655 çocuk ve Bilim Merkezi'nde öğrenim gören minikler, aileleriyle birlikte 23 Nisan coşkusu yaşadı. Trafik Eğitim Parkı'nda ise 123 öğrenci, düzenlenen etkinliklerde gönüllerince eğlendi.

Kuzeyşehir Çocuk Kütüphanesi ve Oktay Yalçın Çocuk Kütüphanesi'nde de 50 öğrenci, düzenlenen dans gösterisiyle unutulmaz bir deneyime imza attı.

Etkinlikler süresince çocuklarla oyunlar oynayan ve gösteriler izleyen Yılmaz, onların heyecanına ve mutluluğuna ortak oldu. Her çocuğun bayram coşkusu yaşaması için ilçe genelinde organizasyon yaptıklarını dile getiren Yılmaz, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için ne yapsak az kalır. 1 ay öncesinden başladığımız bayram kutlamalarından çocuklarımızın yüzünde gülümsemeye sebep olabildiysek ne mutlu bize. İnşallah hayata geçireceğimiz projelerle yüzlerinin bir ömür gülmesini sağlayacağız" diye konuştu.