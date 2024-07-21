Şehitkamil Belediyesi, öğrencilere Günübirlik Deniz Kampı hediye ediyor

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(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediyesi'nin ilçede öğrenim gören lise öğrencilerine karne hediyesi olarak düzenlediği Günübirlik Deniz Kampı projesi devam ediyor.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz tarafından başlatılan Günübirlik Deniz Kampı projesi, öğrencilerin tatil dönemlerinde hem dinlenmelerine hem de yeni beceriler kazanmalarına olanak tanıyor. 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin katılabileceği etkinlik, öğrencilerin yaz tatillerini daha keyifli, verimli, aktif ve eğlenceli geçirmelerini amaçlıyor.

Projeye katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını 'sehitkamil.bel.tr' adresi üzerinden gerçekleştirebiliyor.