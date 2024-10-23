Şehitkâmil'de Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlanacak

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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bir dizi etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor. Şarkıcı Kıraç ve Enbe Orkestrası kutlamalar kapsamında sahne alacak. Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Cumhuriyet Bayramı'nı Gaziantep'e yakışır etkinliklerle kutlayacaklarını belirterek, tüm vatandaşları bu coşkuya ortak olmaya davet etti.

Gaziantep'te Cumhuriyet'in 101'inci yılı, Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. 13. Geleneksel Kulüpler Arası Cumhuriyet Kupası Yüzme Yarışları ile başlayacak kutlamalar, çeşitli etkinliklerle devam edecek.

25 Ekim Cuma günü Sanat Merkezi'nde Atatürk Fotoğrafları sergisi düzenlenecek. 26 Ekim Cumartesi günü ilçenin farklı yerlerinde sokak sanatçıları müzik dinletisi gerçekleştirecek. Aynı gün saat 19.00'da Pancarlı Festival Alanı'nda şarkıcı Kıraç sahne alacak.

Anadolu Ateşi ile dans şovu

27 Ekim Pazar günü, 101. Yıl Çocuk Şenliği ve 101 Dakika Yüzme Yarışları ile çocuklar ve gençler doyasıya eğlenecek. Akşam saat 18.00'de ise Devlet Tiyatroları Şehitkamil Sahnesi'nde DansArt 100 Yılın Dansı ve Anadolu Ateşi'nin gösterisi sahnelenecek.

Cumhuriyet için yürüyüş

28 Ekim Pazartesi Günü ise akşam saat 19.00'da bayraklı Cumhuriyet yürüyüşü ve fener alayı ile vatandaşlarla Masal Parkı'ndan Korupark'a kadar ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle Cumhuriyet için yürüyecek. Yürüyüşün sonunda ise Korupark'ta Cumhuriyet Kutlamaları'nın yanında havai fişek gösterisi yapılacak.

Enbe Orkestrası sahne alacak

Etkinlikler dizisinin son gününde de ilçenin farklı yerlerinde Adım Adım Cumhuriyet belgeseli izlenecek. Akşam saat 20.00'de de düzenlenecek Cumhuriyet Balosu ile Behzat Gerçeker ve Enbe Orkestrası şarkılarını Cumhuriyet için söyleyecek.