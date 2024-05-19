Şehitkamil Belediyesi, 100 Genç ile Samsun Çıkarması Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
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Şehitkamil Belediyesi, 100 Genç ile Samsun Çıkarması Etkinliği Düzenledi

Şehitkamil Belediyesi, 100 Genç ile Samsun Çıkarması Etkinliği Düzenledi

Şehitkamil Belediyesi, gençlere hem tarih bilincini aşılamak hem de milli bayramların önemini yerinde hissettirmek amacıyla “100 Genç ile Samsun Çıkarması” etkinliğini düzenledi.

19.05.2024 14:48  Güncelleme: 16:11
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(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediyesi, gençlere hem tarih bilincini aşılamak hem de milli bayramların önemini yerinde hissettirmek amacıyla "100 Genç ile Samsun Çıkarması" etkinliğini düzenledi.

Şehitkamil Belediyesi'nin mayıs ayı başında duyurusunu yaptığı "100 Genç ile Samsun Çıkarması" etkinliğine ilgi yoğun oldu. Çekiliş sonucunda Samsun'a gitmeye hak kazanan 100 genç belirlendi. Kazanan gençler, bugün sabah saatlerinde Samsun'a ulaştı.

Samsun'da gerçekleştirilen gezinin ilk durağı, Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı İlk Adım Anıtı oldu. Gençler, burada Atatürk'ün Samsun'a çıkışının önemini ve tarihini yerinde öğrenme fırsatı buldu. Gezinin bir sonraki durağı ise Gazi Müzesi oldu. Gençler burada da Atatürk'ün kullanmış olduğu eşyaları ve dönemin fotoğraflarını inceleyerek Milli Mücadele'nin ruhunu hissetti.

Gezinin diğer önemli noktalarından biri de Bandırma Gezi Müzesi'ydi. Atatürk'ün, Samsun'a çıkarken kullandığı Bandırma Vapuru'nun replikası olan müze, gençlerin ilgisini çekti. Burada Atatürk'ün yolculuğunun detaylarını öğrenen gençler, tarihe tanıklık eden gemiyi gezme fırsatı buldu. Arkeoloji ve Etnografya Müzesi ise gezinin kültürel boyutunu zenginleştirdi. Samsun'un tarih öncesi dönemlerinden başlayarak, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan bu toprakların zengin geçmişini anlatan müze, gençlerin tarih bilgilerini pekiştirdi.

Samsun'un modern yüzünü görmek isteyen gençler, Yabancılar Çarşısı'nda alışveriş yaptı. Amazon Köyü, mitolojik hikayeleriyle gençlerin ilgisini çeken bir diğer durak oldu. Gezinin son durağı ise Batı Parkı idi. Burada doğayla iç içe zaman geçiren gençler hem dinlenme hem de eğlenme fırsatı buldu. Parkta yapılan etkinliklerle gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşku içinde kutladı.

Kaynak: ANKA

Samsun, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehitkamil Belediyesi, 100 Genç ile Samsun Çıkarması Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
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