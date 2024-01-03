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Şehitler anısına 100 fidan toprakla buluştu - Son Dakika
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Şehitler anısına 100 fidan toprakla buluştu

Elazığ'da şehitler adına hatıra ormanı oluşturuldu, 100 fidan toprakla buluşturuldu. Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin de katkı sağladığı fidan dikim etkinliğinde şehitlerin isimleri asıldı, dualar edildi.

03.01.2024 - 13:10,
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Şehitler anısına 100 fidan toprakla buluştu

ELAZIĞ - Elazığ'da şehitler adına hatıra ormanı oluşturuldu, 100 fidan toprakla buluşturuldu.

Elazığ'da Kamp Kulübü öncülüğünde, 23-24 Aralık tarihlerinde çıkan çatışmalarda şehit olan askerler anısına hatıra ormanı oluşturuldu. Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin de katkı sağladığı fidan dikim etkinliğinde 100 fidan toprakla buluşturuldu. FÜ kampüsü yerleşkesi içerisinde oluşturulan ormanda dikilen fidanlara şehitlerin isimleri asıldı, dualar edildi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Elazığ Kamp Kulübü Başkanı Kamuran Aşar, "23-24 Aralık tarihlerinde şehit olan askerlerimizin anısına bugün Elazığ'da Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri ile birlikte kampüs yerleşkesinde bugüne kadar şehit olan bütün askerlerimiz için fidan dikimi gerçekleştirdik. Hepsinin adına, anısına birer ağaç diktik. Rabbim, kabul etsin. Temennimiz, ülkemizde şehitlerin verilmemesi ve olmamasıdır. Emeği geçen fakülte dekanına, hocalarına, öğrencilere ve kamp kulübü üyelerine teşekkür ederiz" dedi.

Şehitler anısına 100 fidan toprakla buluştu
Kaynak: İHA
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Fırat Üniversitesi, Aralık, Elazığ, Çevre, Güncel, Son Dakika

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