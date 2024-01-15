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Şehitler için okullarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu - Son Dakika
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Şehitler için okullarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki okullarda bayrak töreni öncesinde Pençe-Kilit Hareket bölgesinde şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Altındağ'da bulunan Esenevler Şehit İbrahim Ateş Anadolu Lisesinde düzenlenen bayrak töreni ve saygı duruşuna katıldı.

Şehitler için okullarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu
15.01.2024 - 11:41,
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Şehitler için okullarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki okullarda bayrak töreni öncesinde Pençe-Kilit Hareket bölgesinde şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki okullarda şehitler için bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Altındağ'da bulunan Esenevler Şehit İbrahim Ateş Anadolu Lisesinde düzenlenen bayrak töreni ve saygı duruşuna katıldı. Bayrak töreni sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, Pençe-Kilit Hareket Bölgesinde şehit olan askerleri rahmetle anarak, "Mekanları cennet olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizin ve bu ülke için fedakarlık yapmış, çaba sarf etmiş bütün atalarımızın mekanları cennet olsun. Bizde bireysel olarak hem bu acıyı yaşıyoruz hem de Milli Eğitim Bakanlığı olarak başka bir görevimiz daha var. Bu ülkenin birliği, beraberliği, bu ülkede yaşayan çocuklarımızın vatanlarına, milletlerine olan sevgisini ve saygısını gelecek kuşaklara taşımak bakanlık olarak bizim en temel görevlerimizden bir tanesi. Biz de bugün sabah Türkiye genelinde bütün okullarımızda çocuklarımızın bu duygularını taze tutacak, çocuklarımızın bu vatana sahip çıkma bilincini sağlayacak bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Şu mesajı hep beraber vermiş olduk. Bu ülke yediden yetmişe bütün gençleriyle ve vatandaşlarıyla bir bütün olarak vatan toprağını savunacaktır, her türlü fedakarlığı da yapacaktır. Bunu da herkes böylece bilsin diyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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Yusuf Tekin, Altındağ, Güncel, Son Dakika

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