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Şehre inen boz ayı dehşet saçtı

ARDAHAN - Ardahan'da şehre inen boz ayı paniğe neden oldu. Boz ayı bahçede otlayan bir koyuna da saldırarak yaraladı.

Halil Efendi Mahallesinde, Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü bölgesine gelen boz ayı, bir süre ağaçların altında dinlendi. Boz ayıyı Gen Merkezi müdürlüğü bahçesinde görenler durumu yetkililere haber verdi. Bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri ile polis ekipleri sevk edildi. Mahalleyi birbirine katan Boz ayı, Necmettin Işık'a ait koyunlardan birine saldırarak yaraladı.

Boz ayıyı çok yakından ilk defa gördüğünü söyleyen Tayfun Gökçe, "Ayıyı gördük, önce Arıcılıktaydı. Arıcılıktan sonra bu bölgeye doğru yöneldi. ve o anda burada otlayan bir koyuna saldırarak koyunu yaraladı. Ondan sonra da meraya doğru ilerleyerek gözden kayboldu" dedi.

Bir süre bölgede yiyecek arayan boz ayı, mahalledeki evlerin arasından çayırlıklara doğru ilerleyerek gözden kayboldu. Ekipler, ayının bölgeden uzaklaşması için çalışma yaptı