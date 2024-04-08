Şehrin merkezinde bayram yoğunluğu: Trafik felç oldu
Polisin güçlükle yönetmeye çalıştığı trafik havadan görüntülendi
SAKARYA - Ramazan Bayramı öncesinde Sakarya'nın merkezinde trafik felç oldu. Atatürk Bulvarı üzerinde durma noktasına gelen ve polisin müdahale ettiği trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.
Normal günlerde de yoğunluğun yaşandığı ve şehrin göbeği diye tabir edilen Yeni Camii bölgesinde Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala trafik kilitlendi. Bayram alışverişi için çarşı, pazar ve AVM'lere akın eden vatandaşların geri dönüşleri ile iş çıkış saatinin de denk gelmesi üzerine trafik yoğunluğu artış göstererek zaman zaman da durma noktasına geldi. Atatürk Bulvarı'nda kilitlenen trafik için bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Durma noktasına gelen bulvar istikameti trafik polislerince geçici bir süre trafiğe kapatıldı. Ekiplerin güçlükle yönetmeye çalıştığı uzun araç kuyrukları ise havadan da görüntülendi.
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