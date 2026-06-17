Şehriye Kesme Geleneği Yeniden Canlanıyor

Diyarbakır'da Yenişehir Halk Eğitimi Merkezinde unutulmaya yüz tutmuş "şehriye kesme" geleneği yaşatılıyor.

Yenişehir Halk Eğitimi Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çalışmaları kapsamında hayata geçirilen projeyle, kadim gastronomi kültürü gelecek nesillere aktarılıyor.

Diyarbakır kültüründe önemli bir yere sahip olan ve geçmişte sonbahar aylarında kadınların imece usulüyle bir araya gelerek gerçekleştirdiği "şehriye kesme" geleneği, kentte zaman zaman "sombet gecesi" olarak da anılıyor.

Bu kültürel miras, Yenişehir Halk Eğitimi Merkezinin aşçılık sınıfında kursiyerlere uygulamalı olarak öğretiliyor.

Yerel kültürün özgün haliyle korunmaya çalışıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kadim geleneği kursiyerlerimize uygulamalı olarak öğreterek yaşatıyor ve gelecek nesillere aktarmanın gururunu yaşıyoruz. Böylece hem yerel gastronomi kültürümüzün korunmasına hem de kültürel mirasımızın sürdürülebilirliğine katkı sağlıyoruz. Proje sayesinde hem yerel lezzetlerin orijinal tarifi korunuyor hem de unutulmaya yüz tutan imece kültürü eğitim çatısı altında yeniden canlandırılıyor."