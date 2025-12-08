Yoğun bakımdaki CHP'li başkan hakkında yeni açıklama - Son Dakika
Yoğun bakımdaki CHP'li başkan hakkında yeni açıklama

08.12.2025 13:43  Güncelleme: 15:03
Kolon kanseri yedavisi yoğun bakımda devam eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın durumunun stabil olduğu ve bilincinin açık şekilde tedavisinin sürdüğü açıklandı.

Kolon kanseri tedavisi sürecinde kan değerlerindeki düşüş nedeniyle tedbir amaçlı yoğun bakıma alınan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın sağlık durumunun stabil ve bilincinin açık olduğu bildirildi.

Şehzadeler Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Belediye Başkanımız Sayın Gülşah Durbay'ın tedavisi, Manisa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde bilinci açık şekilde devam etmektedir. Başkanımızın genel durumu stabildir. Sağlık durumuna ilişkin bir gelişme olduğunda, belediyemiz tarafından kamuoyu bilgilendirilecektir. İyi dileklerini ileten tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

