Başkan Şimşek Cemevi'nde Muharrem orucu açtı

(MANİSA) - Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Muharrem Matemi dolayısıyla Manisa Cemevi'nde düzenlenen oruç açma programında Alevi yurttaşlarla aynı sofrada buluştu.

Manisa Cemevi'nde Muharrem Matemi kapsamında düzenlenen oruç açma programına katılan Başkan Şimşek, canlarla bir araya gelerek lokmasını paylaştı. Programa, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Manisa Şube Başkanı Cemal Ateş, vakıf yöneticileri, Manisa Cemevi dedeleri ile çok sayıda Alevi yurttaş katıldı.

"KERBELA'DA YAŞANAN ACI GÖNÜLLERDEKİ YERİNİ KORUMAKTADIR"

Şimşek, Muharrem ayının taşıdığı manevi değerlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Muharrem ayı; paylaşmanın, dayanışmanın, sabrın ve insanlık vicdanının en güçlü şekilde hissedildiği nadir zamanlardan biridir. Kerbela'da yaşanan acı, aradan geçen yüzyıllara rağmen gönüllerdeki yerini korumaktadır. Bizler de bugün canlarımızla aynı lokmayı paylaşarak bu manevi atmosferi birlikte yaşadık. Tutulan oruçların ve edilen duaların Hak katında kabul olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Programda, lokmalar ve dualar paylaşılırken Kerbela şehitleri saygı ve hüzünle anıldı. Muharrem Matemi'nin simgelediği kardeşlik, adalet, dayanışma ve insan sevgisi değerlerinin önemine vurgu yapıldı.

Program, edilen gülbenk ve duaların ardından sona erdi.