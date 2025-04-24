Şehzadeler Belediyesi'nden 23 Nisan Etkinliği

(MANİSA)- Şehzadeler Belediyesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Şehzadelerpark'ta etkinlik düzenledi. Etkinlikte çocukları yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Gülşah Durbay, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını sevgi, saygı ve minnetle anıyorum. Onun sayesinde bugün dünyada eşi benzeri olmayan bir bayramı kutluyoruz. Bugün sahne sizin çocuklar, ışığınız bol olsun hepimizi aydınlatsın" dedi.

Şehzadeler Belediyesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi tarafından 23 Nisan dolayısıyla Şehzadelerpark'ta düzenlenen etkinlik, çocuklar ve ailelerinden yoğun ilgi gördü. Programda yüz boyamadan resim yapmaya, çuval yarışından oyun atölyelerine kadar birçok farklı etkinlik yer aldı.

"Çocuklarımızın neşesi bizleri de aydınlatıyor"

Düzenlenen etkinlikte minikleri yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Gülşah Durbay, "Sevgili çocuklar, değerli aileler, kıymetli hemşerilerim, komşularım. Bugün burada, dünyanın ilk ve tek çocuk bayramını Şehzadeler diyarında sizlerle birlikte kutluyor olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Egemenliğin halka verildiği bu anlamlı günde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını çocuklara armağan eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını sevgi, saygı ve minnetle anıyorum. Onun sayesinde bugün dünyada eşi benzeri olmayan bir bayramı kutluyoruz. Çocuklarımızın neşesi bizleri de aydınlatıyor. Bugün sahne sizin çocuklar, ışığınız bol olsun hepimizi aydınlatsın. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Çocuk Meclisi'nin organizasyonuyla gerçekleşen programda çocukların bayramı coşkuyla kutlamaları ve mutlu anlar yaşamaları hedeflendi. Etkinliğe katılan aileler, bu tür organizasyonların çocukların sosyal gelişimine katkı sağladığını belirterek Şehzadeler Belediyesi'ne ve emeği geçenlere teşekkür etti.