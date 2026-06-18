Şehzadeler Belediyesi'nden Yağış Sonrası Temizlik Çalışması

(MANİSA)- Şehzadeler Belediyesi, yağışlar ve su patlakları nedeniyle çamur ve çakılla kaplanan Dere ve Tunca mahallelerindeki cadde ve sokaklarda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Dere ve Tunca mahallelerinde yağışlar ve yaşanan su patlakları nedeniyle yollara toprak, taş ve çakıl birikintileri taşındı. Çamur tabakası oluşan cadde ve sokaklarda yağmur suyu mazgallarının da tıkanma noktasına geldiği belirtildi. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve olası su baskınlarının önüne geçilmesi amacıyla Şehzadeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgede hızlı bir çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında yağmur suyu mazgalları temizlenerek biriken toprak ve atıklardan arındırıldı. Böylece yağışların devam etmesi durumunda yaşanabilecek olası su taşkınlarının önüne geçilmesi hedeflendi.

Kaba temizliğin ardından cadde ve sokaklar temizlik araçlarıyla yıkandı. Çalışmalar sonucunda Dere ve Tunca mahallelerindeki yollar temiz ve düzenli hale getirildi.