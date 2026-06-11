Şehzadeler Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Gıda Kolisi Desteği

(MANİSA) - Şehzadeler Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gıda yardımlarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında hazırlanan gıda kolileri, belirlenen hanelere ulaştırılıyor.

Şehzadeler Belediyesi tarafından yürütülen sosyal yardım çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olunuyor. İlçe genelinde yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlara düzenli olarak gıda kolileri teslim ediliyor.

Her şartta vatandaşın yanında oldukları ifade eden Belediye Başkanı Hakan Şimşek, "Şehzadeler Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. Özellikle ihtiyaç sahibi ailelerimizin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri adına sosyal yardım çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle sürdürüyoruz. Dayanışma ve paylaşma kültürünü yaşatmak, hemşehrilerimizin hayatına dokunmak bizim en önemli sorumluluklarımızdan biridir. İmkanlarımız doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik sosyal destek çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.